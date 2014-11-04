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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۹:۲۶

آیت الله مجتهد شبستری:

حضرت ابوالفضل العباس(ع) الگوی تمام عیار بصیرت دینی برای شیعیان است

حضرت ابوالفضل العباس(ع) الگوی تمام عیار بصیرت دینی برای شیعیان است

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: حضرت ابوالفضل العباس(ع) الگوی تمام عیار بصیرت دینی برای شیعیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری عصر دوشنبه در جمع عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در هیئت عزاداران امام سجاد(ع) تبریز با اشاره به ضرورت کمک به نیازمندان و دادن نذری در این ایام افزود: احسان و انفاق، جزای اخروی، نصرت مالی و جانی برای افراد نیکوکار و خیر دارد.

وی با اشاره به قیام خونین امام حسین(ع) و فداکردن خود و خانواده در راه دین، ابراز داشت: امام حسین (ع) با امر به معروف و نهی از منکر و فدای مال و جان خود و خانواده اش به نصرت الهی عمل کرد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به اینکه کربلا و ايام عاشورا برای تطهير جامعه است، ادامه داد: اباعبدالله الحسین(ع) درس آزادگی و ایستادگی برای جهانیان داد که امروز باید عاشقان آن حضرت آرمان های ایشان را در نظر بگیرند و به آنها عمل کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه هر انسان آزاده ای است که در موقع به خطر افتادن دین از جان خود بگذرد و خود را فدا کند، ابراز داشت: امام حسین(ع) برای احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر خود را فدا کرد و بر روی اعتقادات خود ایستاد.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین بر ضرورت برگزاری پرشور و باشکوه نماز ظهر عاشورا تاکید کرد و افزود: باید در کنار عزاداری ها به برگزاری باشکوه نماز ظهر عاشورا اهمیت داد و در مساجد و با حضور تمامی عزاداران و جوانان و نوجوانان برگزار کرد.

کد مطلب 2414948

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