محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، اظهار داشت: وضعیت نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور متفاوت از سایر دانشگاههای کشور است. در همه دانشگاههای با شیوه آموزش باز در دنیا نسبت استاد به دانشجو از یک به 250 شروع می شود و به یک به 120 می رسد. در واقع حداقل نسبت یک به 250 و حداکثر یک به 120 است. دانشگاه پیام نور هم اکنون در شرایط نسبت یک به 220 قرار دارد.

وی ادامه داد: اما در دانشگاه هایی که به شیوه آموزش غیرباز و سنتی نسبت استاد به دانشجو کاملاً متفاوت است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در فراخوان جذب وزارت علوم شرکت و برای جذب استاد با مدرک صرفاً دکتری اقدام کرده است، اظهار داشت: در این فراخوان برای 130 رشته محل استاد جذب می شود و به زودی فرایند مصاحبه متقاضیان آغاز می شود.

کریمی خاطرنشان کرد: علاوه بر جذب استاد، دانشگاه پیام نور ارتقای مربیان را در دستور کار دارد. یکی از مشکلات دانشگاه پیام نور تعداد زیاد مربیان است که در سالهای گذشته بیشتر از چارچوب تعیین شده اقدام به جذب مربی شده است اما هم اکنون دوره های ارتقای این دسته از مربیان در دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور هم اکنون 4 هزار عضو هیات علمی دارد که از این تعداد 130 استاد تمام و دانشیار، یک هزار استادیار و بیش از 2 هزار مربی هستند. در حال حاضر نزدیک به هزار نفر از مربیان در حال گذراندن دوره های دکتری در پیام نور هستند و به زودی استادیار می شوند و هرم هیأت علمی پیام نور هم اصلاح خواهد شد.