توضیح وزارت ارشاد درباره سفر معاون هنری به امریکا و چند نکته!

2- برای اولین بار از مقامات فرهنگی ایران در کنار کشورهای عمان، عربستان سعودی کویت، امارات متحده و مصر دعوت به عمل آمد.

3- حضور هیات ایرانی موجب اعتراض گروه های طرفدار اسرائیل و تندروهای ضد ایرانی گردید به نحوی که یک هفته قبل از سفر دونفر از نمایندگان سنا و مجلس ایالت پنسیلوانیا اقدام به تهیه لایحه ضد ایرانی و تلاش برای جلوگیری از حضور ایران نمودند که با توجه به مخالفت برگزار کنندگان و حمایت اکثریت شرکت کنندگان تلاش های آنان بی ثمر ماند.

4- گروه ضد ایرانی و مخالف در آمریکا پس از حضور موفق هیات ایرانی اقدام به تهیه گزارش مغرضانه و تحریف شده از روند سمینار نمودند از جمله وزارت خارجه آمریکا را متهم به مشارکت و مساعدت در حضور هیات ایرانی نمود که وزارت خارجه آمریکا هرگونه مشارکت در این سمینار را طی بیانیه ای تکذیب و اعلام کرد که این برنامه توسط بخش خصوصی برگزار گردیده و به هیچ وجه برنامه دولتی نبوده است.

5- سمینار با سخنرانی 28 نفر از تجار و فعالان فرهنگی و اقتصادی برگزار گردید حضور نماینده آمریکا در این اجلاس امر جدیدی نیست و در بسیاری از جلسات و سمینارهای بین المللی در حوزه­های مختلف مانند صنعت، تجارت، ورزش و ... که نمایندگانی از کشورمان شرکت می کنند افرادی از طرف دولت آمریکا نیز حضور دارند.

6- هیات ایرانی به هیچ عنوان ملاقات یا گفتگویی رسمی یا غیررسمی با مقامات آمریکایی نداشته است.

7- در سال گذشته در پی حضور ریاست محترم جمهوری در نیویورک گروهی به نمایندگی از ارکستر سمفونیک پیتسبرگ در ملاقات با ریاست محترم وقت سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی درخواست حضور در ایران و اجرای برنامه داشته اند که با استقبال معاونت محترم ریاست جمهور روبرو می شود لکن پس از مذاکره با دبیر جشنواره موسیقی فجر به علت کمبود وقت امکان حضور این گروه در جشنواره فجر سال جاری منتفی گردید.

8- بازدید از نمایشگاه هنر خوشنویسی ایران در بزرگترین مجموعه نمایشگاهی موزه اسمیت سونین شهر واشنگتن که بر اثر تلاش بسیار در حال برگزاری است از جمله برنامه های هیات ایرانی بود در این نمایشگاه آثاری از خوشنویسان بزرگ دوره قاجار و معاصر که مزین به آیات قرآن مجید و نهج البلاغه بود در معرض بینندگان قرار گرفته است.

متاسفانه به علت عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در حوزه های موثر فرهنگی امریکا که از گستردگی ویژه ای برخوردار است دشمنان و بدخواهان کشور جای آن را پر کرده اند و با سیاه نمایی چهره تحریف شده ای از ایران اسلامی را در آمریکا به نمایش می گذارند به همین دلیل گرو های ضد انقلاب ایرانی و جنگ طلبان و طرفداران رژیم اشغالگر قدس با هرگونه حضور فرهیختگان و هنرمندان ایرانی مخالفت می نمایند.

بر همین اساس انتظار می رود رسانه های داخلی و متعهد کشورمان نسبت به انعکاس صحیح اخبار رویدادهای فرهنگی هنری کشورمان تلاشی سازنده از خود نشان دهند و با طرح واقعیات و نه حدس و گمان ها، زمینه سواستفاده دشمن را فراهم نیاورند.»

روابط عمومی این وزارتخانه البته توضیح نداده است که چرا مدیرکل امور موسیقی این وزارتخانه هم از این سفر بی اطلاع یوده و در رسانه های خارجی متوجه این امر شده است. همچنین به نظر می رسد این وزارتخانه می توانست به جای متهم کردن رسانه ها به «سخن پراکنی بی اساس» با اطلاع رسانی به موقع و اعلام برنامه های سفر این مقام ارشد خود در قبل و طول سفر، از این خبررسانی های به زعم خود نامطلوب جلوگیری کند. بدیهی است وقتی خبر سفر یک مقام بلند پایه فرهنگی کشور به امریکا توسط سخنگوی وزارت خارجه امریکا اطلاع رسانی شود و نه روابط عمومی وزارت ارشاد، شائبه های سیاسی بودن این سفر به وجود می آید.