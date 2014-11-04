بزرگترین سوگواره عاشورایی جهان اسلام در بارگاه رضوی/ حرم غریب توس داغداراست

به گزارش خبرنگار مهر، امروز حرم رضوی داغ دارد و ده ها میلیون زائر و مجاور بارگاه ثامن الحجج(ع) این لحظات را بر بال ملائك سیر می كنند و حماسه عاشورا را باز می خوانند.

در هنگامه برپایی عزای حسین فاطمه در این صحن و سرا زنجیرها و دست ها که بلند می شوند و سنج ها و طبل ها که کوبیده می شوند؛ ناله های نینوا را تداعی می کنند.

امروز این صحن و سرا داغ دارد و همراه این زائران عزادار، دسته دسته سیاهی پرچم ها پیش می رود و حجم عظیم جمعیت است که تو را به خلا می کشاند و آنها كه برای تسلیت سوگواری سید الشهدا به ثامن الحجج آمده اند هم اكنون در جوار او اشك می ریزند و دل آرام می شوند.

در بزرگترین مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان دسته‌های سینه‌زنی وارد حرم مطهر رضوی می شوند و در غم شهادت آن حضرت گره از بغض بسته گلویشان می گشایند تا شاید این مصیبت جانسوز را در پناه هشتمین امام تاب بیاورند.

عاشوراست و آسمان مشهد الرضا امروز رنگ ماتم دارد و بار دیگر دل شیعیان با ذکر مصائب مظلومیت خاندان اهل‌‌بیت عصمت و طهارت(ع) داغدار شده است.

ظهر عاشورا که فرا می رسد خورشید شرمنده عزاداران تشنه لب آقا حسین است و نیز خجلت زده از مجاورت با خورشید مشهد است.

اینجا وقتی روبه روی سقاخانه باشی و به نیت شفا جرعه ای آب بنوشی، غم تشنه لبان کربلا راه گلویت را می بندد و زیر لب زمزمه می کنی السلام علیک یاعطشان، یا حسین(ع).

هیئت های عزاداری مسیرهای حرم رضوی را هر لحظه با نواهای حزین و دلنشین خود آکنده از عطر معنویت کرده اند و چشم ها عاشقی از سر گرفته و دستها به تمنای حسین بر سر و سینه می كوبند و این داغ سرخ اوست که بر سینه عزاداران سیاه پوش سنگینی می كند.

همپای عزاداران می شوم وعطر زیارت مولاست که با بوی عشق به حسین در هم آمیخته و آنها که دلسوخته غربت رضا و مظلومیت سالار شهیدان حسین هستند با هر فریاد یا حسین از زندان پرفریب دنیا تا ساحت قدسی مولا بال و پرمی گشایند.

این صحن و سرا مالامال از دلدادگانی است که دلهایشان دخیل پنجره فولاد آقاست و این دین باوران همنوا با هم فریاد می زنند:

باز این چه شورش است كه در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است كز زمین/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از كجا كز او/ كار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع میكند از مغرب آفتاب/ كآشوب در تمامی ذرات عالم است

گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست/ این رستخیز عام كه نامش محرم است

در بارگاه قدس كه جای ملال نیست/ سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملك بر آدمیان نوحه می كنند/ گویا عزای اشرف اولاد آدم است

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری مراسم زیارت عاشوراهمزمان با ظهر عاشورا توسط مداحان علی ملائکه، محمد عطاپور و عارف و خالق پور در رواق امام خمینی خبر می دهد.

حجت الاسلام جلال حسینی همچنین بیان می کند: قرائت زیارت ناحیه مقدسه توسط حجت الاسلام اسلامی فر در رواق امام خمینی(ره) ساعت 9 و 20 دقیقه برگزار می شود.

به گفته وی مرثیه سرایی و عزاداری مداحان و ذاكران اهل بیت(ع) در شش شهر و روستای موقوفه شامل شهرستان های درگز و سرخس نیز از برنامه هایی که در استان برپاست.

وی با بیان اینکه این بارگاه مامن دلشسکسته ترین هاست یادآوری می کند: در ایام محرم الحرام در این حرم نقش ولایت و رهبری در واقعه كربلا، بررسی گونه های برخورد با نهضت عاشورا و انتظار، زیبایی های عاشورا، علل جاودانگی نهضت عاشورا، ریزش ها و رویش ها در واقعه کربلا، پیامدهای عاشورا، عاشورا تجلی اخلاق و ادب، عاشورا و نیازهای امروز برای دلباختگان اهل بیت تبیین می شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی همچنین از برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حرم مطهر رضوی با مرثیه سرایی آقای ابوطالب خالق پور ساعت 15 در رواق دارالهدایه خبر می دهد.

وی در ادامه در رابطه با ویژه برنامه عزاداری و سوگواری شب شام غریبان حسینی نیز به حرکت كاروان خدام به سمت حرم مطهر از محل سازمان مركزی آستان قدس رضوی اشاره می کند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی برگزاری مراسم خطبه خوانی شب عاشورای حسینی به همراه نوحه خوانی و شمع گردانی خدام را از دیگر برنامه های ویژه این شب می داند و ادامه می دهد: حرم‎‎‎رضوی میزبان میلیونها نفرازشیعیان و دوستداران اهل‎بیت است که با قلبهایی آکنده از اندوه آمده اند تا شهادت 72 تن شهید کربلا و سالار شهیدان را به‎ فرزند بزرگوارش ‎تسلیـت بگویند.

وی عنوان می کند: بارگاه خورشید هشتم (ع) به همین مناسبت سیاه پوش شده و پرچم عزا در حرم مطهر ثامن الحجج برافراشته شده و شیفتگان‎ مـکتـب ‎اهل بیت‎ از سراسر جهان از اول محرم الحرام با تشرف ‎به‎ حرم‎‎ رضوی، عشـق ‎و ارادت‎ خود را به این خاندان به اثبات رسانده اند.

هم اکنون مراسم عزاداری و سینه زنی هیئت های مذهبی با حضور انبوه کثیری از عاشقان و شیفتگان آن امام همام در فضایی آکنده از اشک و ماتم در خیابان های منتهی به حرم رضوی از سمت میدان شهدا، طبرسی و پنجراه پایین خیابان در حال برگزاری است.

به همین مناسبت جوانان مشهدی که رخت سیاه بر تن کرده اند، با برپا کردن ایستگاه های صلواتی، در مسیرهای منتهی به حرم رضوی و خیابان های اصلی شهر از مردم و دسته های عزاداری با چای و خرما پذیرایی می کنند.

مراسم سخنرانی و عزاداری با نوای گرم مداحان و سخنرانان در مساجد و تکایای این شهر نیز برپاست و سردرب منازل، معابر، مدارس، مساجد، حسینیه ها و تکایا پرچم های سیاه برافراشته شده و آیین عزاداری در نقاط مختلف شهر و همچنین بیوت مراجع عظام مشهد برپاست.

ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در دیگر شهرهای دیگر خراسان رضوی نیز با حرکت هیئت های مذهبی در خیابان ها به سینه زنی و نوحه سرایی مشغولند و با برپایی مراسم در مساجد جامع ارادت خاص خود را به جد بزرگوار امام رضا (ع) به نمایش گذاشته اند.

و اما عزاداری برای حسین(ع) تمرین هم سفر شدن با كاروان عاشورا ست و چشم كسی كه بر حسین بگرید، روزی كه چشم ها گریان است، گریان نخواهد بود.