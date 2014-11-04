دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با خانواده معلم فداکار لرستانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در جریان دیدار با خانواده کاظم صفرزاده معلم فداکار لرستانی که در محل خانه برادر وی در خرم آباد برگزار شد ضمن تسلیت، لوح و تندیسی به خاطر ایثار و فداکاری این معلم لرستانی به خانواده مرحوم کاظم صفرزاده اهدا کرد.

بنابر این گزارش ۲۸ مهرماه سالجاری در جریان وقوع حادثه سیلاب در استان لرستان دو دستگاه خودروی پراید و پژو از روی پل شورآب سقوط کرده و به وسیله جریان آب رودخانه با خود برده شدند که این حادثه منجر به قربانی شدن پنج سرنشین این خودروها شد.

این در حالیست که سرنشینان خودروی پژو در این حادثه مدیر مجتمع شبانه روزی ویسیان از توابع شهرستان خرم آباد و سه دانش آموز این مجتمع عشایری بودند تا در این حادثه همه سرنشینان این خودرو غرق شوند.

گفته می شود یکی از دانش آموزان مجتمع شبانه روزی ویسیان در روز حادثه از ناحیه پا مصدوم می شود که مدیر این مجتمع به وسیله خودروی سواری پژو خودش و با کمک دو دانش آموز دیگر وی را به مرکز درمانی ویسیان منتقل می کنند که به دلیل نبود امکانات و عدم وجود آمبولانس این معلم لرستانی تصمیم می گیرد دانش آموز مصدوم را برای درمان به خرم آباد برساند که در مسیر حادثه به دلیل ارتفاع پایین پل شورآب و بالا آمدن آب از روی آن دچار حادثه می شوند.

کاظم صفرزاده مدیر مجتمع شبانه روزی عشایری ویسیان و وحید سپهوند، امین قوچی و امین رحیمی دانش آموزان این مجتمع از قربانیان سیلاب در لرستان بودند که جنازه این معلم روستایی پس از ۱۴ روز از وقوع حادثه روز گذشته پیدا شد.

کاظم صفرزاده معلم روستایی لرستانی تاکنون به عنوان رئیس مدرسه عشایری پلدختر و مدیر مدرسه درب گنبد کوهدشت فعالیت داشته و آخرین مسئولیت وی سرپرست خوابگاه مجتمع شبانه روزی ویسیان بوده است.

وی دارای مدرک لیسانس و متاهل بوده و سه فرزند پسر به نام های یونس ۱۸ ساله، عرفان ۱۴ ساله و محمدرضا چهار ساله دارد.