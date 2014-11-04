تردد در محورهای زنجان با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف در استان زنجان، تردد در محورهای مواصلاتی استان را کمی با مشکل مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به بارش برف و باران در آزادراه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین جاده ها خیس و لغزنده است و مه آلوده است که رانندگان حتما باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: گردنه خانچایی در محور زنجان- طارم، گردنه دهجلال در محور سلطانیه - خدابنده، گردنه سازین در محور خدابنده-همدان،گردنه پاپایی در محور زنجان-بیجار و گردنه قلی کندی در محور زنجان-دندی مه آلود می باشند و دید بسیار کم است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: رانندگان حتما باید خودرو خود را از لحاظ فنی و ایمنی کنترل کنند و خودرو خود را به برف پاک کن و تجهیزات گرمایشی مجهز کرده تا در جاده ها دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به بارش باران و برف تیغ زنی و نمک پاشی صورت گرفته و تردد به آسانی انجام می گیرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: رانندگان حتما اصول راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و قبل از این که اقدام به سفر کنند از وضعیت راهها باخبر شوند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: رانندگان در گردنه ها آستانه دقت خود را بالا ببرنند.



