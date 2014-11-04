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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

سرهنگ شیرمحمدی:

تردد در محورهای زنجان با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در محورهای زنجان با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف در جاده های زنجان تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف در استان زنجان، تردد در محورهای مواصلاتی استان را کمی با مشکل مواجه کرده است. 

وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به بارش برف و باران در  آزادراه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین جاده ها خیس و لغزنده است و مه آلوده است که رانندگان حتما باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. 

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: گردنه خانچایی در محور زنجان- طارم، گردنه دهجلال در محور سلطانیه - خدابنده، گردنه سازین در محور  خدابنده-همدان،گردنه پاپایی در محور زنجان-بیجار  و  گردنه قلی کندی در محور زنجان-دندی مه آلود می باشند و دید بسیار کم است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: رانندگان حتما باید خودرو خود را از لحاظ فنی و ایمنی کنترل کنند و خودرو خود را به برف پاک کن و تجهیزات گرمایشی مجهز کرده تا در جاده ها دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به بارش باران و برف تیغ زنی و نمک پاشی صورت گرفته و تردد به آسانی انجام می گیرد. 

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: رانندگان حتما اصول راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و قبل از این که اقدام به سفر کنند از وضعیت راهها باخبر شوند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: رانندگان در گردنه ها آستانه دقت خود را بالا ببرنند.

 

کد مطلب 2415009

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