گلزار شهدای زاهدان میزبان هیئت های مذهبی عزادار می شود

حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفتگو با مهر بیان داشت: مراسم شکوهمند عزاداری تاسوعا و عاشورا حسینی(ع) درتمامی شهرستانهای استان با تعامل دستگاههای فرهنگی ستادساماندهی،دستگاههای سیاسی،انتظامی و امنیتی پر رنگتر از سالهای گذشته برگزار می شود.
وی با اشاره به دسته روی هیئت های مذهبی زاهدان همزمان با تاسوعای حسینی درمحل آستان مقدس شهدای گمنام اظهار داشت: گلزار شهدای زاهدان نیز در روز عاشورا میزبان دل سوختگان امام حسین(ع) است.
وی با بیان اینکه تعداد ۶۶۵ هیئت مذهبی در استان در تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) با شعار استکبار ستیزی "هیهات منا الذله" دسته روی خواهند داشت افزود: مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا حسینی(ع) امسال پر رنگ تر از سال های گذشته برگزار میشود.
وی ارائه برنامههای پر محتوا و مستند و پرهیز از برنامههای موهن در ایام عزاداری محرم و صفر و تبیین موضوع امامت و ولایت و سیره ائمه اطهار(ع)، رعایت مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی، انسجام ملی و وحدت اسلامی، احیای ارزشها و سنتهای اسلامی مانند حق گرایی، استکبار ستیزی و ایثار و شهادت طلبی را از موضوعات مورد تاکید در مراسم در طول ایام محرم عنوان کرد.