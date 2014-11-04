«چوب های شاعر» به آفتاب سلام می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل 45 اثر هنری، برگرفته از فرم و فیگورهای طبیعی تنه و اجزای درختان بوده و حاصل کندوکاوهای احمد مشکور در مناطق بکر و دست نخورده نواحی مرزی شمال شرقی کشور است.

یکی از ویژگی های این آثار این است که با کمترین دخل و تصرف در فرم این چوب ها، به نمایش گذاشته می شود.

احمد مشکور در توضیح آثار خود گفت: درختان در گذر زمان نسبت به رفتارهای اجتماعی انسان ها از خود واکنش متقابل نشان داده و بر اساس نحوه برخورد و شکل زندگی محیط پیرامون شان، فرم های رشدی متفاوتی پیدا می کنند.

وی ادامه داد: در واقع با تغییر شکل زندگی اجتماعی انسان ها و ماشینی شدن فعالیت ها در طی سال های اخیر، درختان امروزی نیز رشد جسورانه پیشین خود را مهار کرده، به طوری که تنها در مناطق بکر و خارج از تصرف زندگی صنعتی می توان شاهد هنرنمایی اجزای درختان بود.

وی در پایان افزود: مجموعه حجم های چوبی عرضه شده در این نمایشگاه، در ردیف آثار مفهومی و زیر شاخه ای از هنر یافته ها محسوب می شود.

مشکور به واسطه تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی با حجم ها و فرم تنه و ریشه های درختان آشنا و در این راستا به یافتن و جمع آوری حجم های چوبی علاقه مند شده است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 19 و پنجشنبه از ساعت 9 تا 13 به نشانی خیابان دکتر شریعتی، روبه روی خیابان دولت، خیابان امام زاده مراجعه کنند.