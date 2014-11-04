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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

«چوب های شاعر» به آفتاب سلام می کنند

«چوب های شاعر» به آفتاب سلام می کنند

نمایشگاهی از مجموعه آثار حجم های چوبی با عنوان «چوب ها شاعرند» اثر احمد مشکور از تاریخ 17 تا 22 آبان ماه در نگارخانه فرهنگسرای آفتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل 45 اثر هنری، برگرفته از فرم و فیگورهای طبیعی تنه و اجزای درختان بوده و حاصل کندوکاوهای احمد مشکور در مناطق بکر و دست نخورده نواحی مرزی شمال شرقی کشور است.

یکی از ویژگی های این آثار این است که با کمترین دخل و تصرف در فرم این چوب ها، به نمایش گذاشته می شود.

احمد مشکور در توضیح آثار خود گفت: درختان در گذر زمان نسبت به رفتارهای اجتماعی انسان ها از خود واکنش متقابل نشان داده و بر اساس نحوه برخورد و شکل زندگی محیط پیرامون شان، فرم های رشدی متفاوتی پیدا می کنند.

وی ادامه داد: در واقع با تغییر شکل زندگی اجتماعی انسان ها و ماشینی شدن فعالیت ها در طی سال های اخیر، درختان امروزی نیز رشد جسورانه پیشین خود را مهار کرده، به طوری که تنها در مناطق بکر و خارج از تصرف زندگی صنعتی می توان شاهد هنرنمایی اجزای درختان بود.

وی در پایان افزود: مجموعه حجم های چوبی عرضه شده در این نمایشگاه، در ردیف آثار مفهومی و زیر شاخه ای از هنر یافته ها محسوب  می شود.

مشکور به واسطه تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی با حجم ها  و فرم تنه و ریشه های درختان آشنا و در این راستا به یافتن و جمع آوری حجم های چوبی علاقه مند شده است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 19 و پنجشنبه از ساعت 9 تا 13 به نشانی خیابان دکتر شریعتی، روبه روی خیابان دولت، خیابان امام زاده مراجعه کنند.

کد مطلب 2415018

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