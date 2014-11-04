کشته و زخمی شدن ۶نفر در حادثه رانندگی روستای بیخ کهنو

محمد عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حوالی ساعت ۱۷دیروز یک دستگاه وانت نیسان با ۱۷نفر سرنشین که هئیت عزاداری روستای بیخ کهنو بود در مسیر گوهران به روستای مذکور در حال تردد بود که به علت عدم توجه کافی راننده به جلو نقص ماده ۱۸۰آیین نامه راهنمایی رانندگی ماشین وانت نیسان با ۱۷نفر سرنشین در اثر انحراف به چپ واژگون می شود.

سرگرد عباس زاده افزود :متاسفانه در این حادثه ۶نفر مجروح و یک نفر به نام مصطفی میردادی پور به علت بالا بودن سطح جراحات در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب جان خود را از داست.

وی از هیات مذهبی خواست درقسمت بار ماشین از حمل مسافر خوداری کند.