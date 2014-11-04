دستاوردهای نیروهای امنیتی و مردمی آغازی بر پایان داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عالیه نصیف نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: آزادی جاده اصلی میان بیجی، سامراء، الرمادی و فلوجه از سوی نیروهای امنیتی و مردمی دستاوردی فوق العاده و سرآغاز پایان تروریستهای داعش است.

وی از نیروهای امنیتی خواست که مناطق آزاد شده را حفظ کنند و مانع از چنگ اندازی مجدد داعش به این مناطق شوند و مراقب کمین های تروریستهای مشابه آنچه در الصقلاویه و اسپایکر رخ داد باشند.

این نماینده پارلمان تاکید کرد: رسانه ها باید حامی نیروهای امنیتی در جنگ سرنوشت ساز باشند. رسانه ها در حال حاضر نقش کمتر از نیروهای امنیتی ندارند و می تواند حامی ارتش و نیروهای مردمی باشند.