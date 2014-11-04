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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰

نماینده پارلمان عراق:

دستاوردهای نیروهای امنیتی و مردمی آغازی بر پایان داعش است

دستاوردهای نیروهای امنیتی و مردمی آغازی بر پایان داعش است

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به دستاوردهای چشمگیر نیروهای امنیتی و مردمی در مقابله با داعش آن را به مفهوم سرآغازی برای نابودی این گروهک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عالیه نصیف نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: آزادی جاده اصلی میان بیجی، سامراء، الرمادی و فلوجه از سوی نیروهای امنیتی و مردمی دستاوردی فوق العاده و سرآغاز پایان تروریستهای داعش است.

وی از نیروهای امنیتی خواست که مناطق آزاد شده را حفظ کنند و مانع از چنگ اندازی مجدد داعش به این مناطق شوند و مراقب کمین های تروریستهای مشابه آنچه در الصقلاویه و اسپایکر رخ داد باشند.

این نماینده پارلمان تاکید کرد: رسانه ها باید حامی نیروهای امنیتی در جنگ سرنوشت ساز باشند. رسانه ها در حال حاضر نقش کمتر از نیروهای امنیتی ندارند و می تواند حامی ارتش و نیروهای مردمی باشند.

کد مطلب 2415029

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