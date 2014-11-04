به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، صبح سهشنبه به منظور شرکت در عزاداری عاشورای حسینی در روضه آیتالله العظمی سبحانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، حضور یافت.
وی همچنین در عزاداری تاسوعای حسینی در حسینیه و کتابخانه مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی حضور یافت.
لاریجانی شامگاه دوشنبه به منظور شرکت در مراسم عزاداری حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، به هیئت متوسلین به حضرت قمر بنیهاشم (ع) قم رفت و در جمع مردم به سوگواری پرداخت.
حضور در هیئت رزمندگان اسلام قم واقع در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) و حسینیه حضرت ابالفضل(ع) (زنجانیهای مقیم قم) از دیگر برنامههای رئیس خانه ملت در شب عاشورا بود.
لاریجانی همچنین در در مراسم عزای امام حسین (ع) در حسینیههای سیدالشهدا(ع)، زینبیهالکبری (س)، ارک و همچنین مساجد فاطمهالزهرا (س)، صاحبالزمان(عج) و حضرت ابوالفضل (ع) حضور یافت و در جمع مردم سوگوار به عزاداری پرداخت.
حضور روسای قوه مقننه و قضائیه در مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان
روسای قوه مقننه و قضائیه در مراسم سوگواری سرور شهیدان عالم امام حسین(ع) و یاران آن حضرت، شرکت کردند.
دکتر علی لاریجانی و آیتالله صادق آملی لاریجانی شامگاه دوشنبه به منظور شرکت در مراسم عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) در بیت مرحوم آیتالله میرزا هاشم آملی حضور یافتند.
شایان ذکر است در این مراسم آیتالله العظمی وحید خراسانی، آیتالله العظمی سبحانی، آیتالله خرازی و جمع کثیری از مردم استان قم حضور داشتند.