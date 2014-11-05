مدرسان اعزامي به برزيل بايد از جنس مربيان كشتي باشند

اسرافيل دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: به تازگي قرار است فدراسيون كشتي جمعي از مدرسان خود را راهي كلاس اتحاديه جهاني كشتي در برزيل كند كه به نظر من بايد اين افراد از بين مربيان كشتي انتخاب شوند. مطمئنا مربيان جوان و زحمتكش كشتي مي توانند با حضور در اين كلاسها به عنوان مدرس، حضوري موثرتر داشته باشد و با تكيه بر تحصيلات و تجربيات خود، نقش بهتري را ايفا كنند.

مربي قديمي كشتي پايتخت ادامه داد: بديهي است تنها مربيان هستند كه شايستگي در اين كلاسها را دارند و فدراسيون كشتي بايد در انتخاب و اعزام تيم اعزامي به عنوان مدرسان ايراني توجه بيشتر داشته باشد. در اين راستا معتقدم فدراسيون كشتي مدرسان و افرادي را براي حضور در كلاس مربيگري اتحاديه جهاني كشتي در برزيل انتخاب و اعزام كند كه در كسوت مربيگري بوده و دستي بر آتش پرورش شاگرد در اين رشته داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست داستان اعزام مدرس به كلاسهاي مربيگري اتحاديه جهاني كشتي با مسايل و حواشي مختلفي همراه شده كه بايد فعلا منتظر ماند و ديد كه فدراسيون كشتي تا كمتر از يكماه ،‌ ديگر چه افرادي را كلاس مربيگري در برزيل اعزام مي كند.