ديدار وزير بهداشت با خانواده دانشجوی شهید محمد عبدالحسيني

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هاشمی در این دیدار صمیمانه ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب و دوران دفاع مقدس ، یاد و خاطره این شهید بزرگوار که در روز عاشورا به فیض شهادت نائل شده است را گرامیداشت.

وزیر بهداشت پس از گفتگوی صمیمانه با خانواده شهید محمد عبدالحسینی با ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی این شهید آشنا شد و درجریان نحوه شهادت وی قرار گرفت.

هاشمی در سخنان خود با تجلیل از مقام شهدا و قدردانی از زحمات و ایثارگری خانواده های آنان تاکید کرد همواره باید خون شهدا را پاس بداریم و راه آنان را ادامه دهیم و در مسیر تحقق آرمان های آنان گام برداریم.

بر اساس این گزارش دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در این نشست با بیان این که شهدا به وظیفه خود در قبال این جامعه و نظام عمل کردند ، بزرگداشت مقام شامخ و یاد و خاطره شهدا را یک تکلیف برشمرد و اظهار امیدواری کرد همگی بتوانیم ادامه دهنده راه امام راحل و شهدا باشیم و به وظیفه خود در قبال نظام به نحو احسن عمل کنیم.

در ادامه این دیدار برادر شهید عبدالحسینی ضمن بیان خاطراتی از شهید درباره نحوه شهادت و ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی وی توضیحاتی داد و گفت: شهید محمد عبدالحسینی عاشق شهادت بود و آگاهانه گام در این مسیر گذاشته بود. او واقعا و از صمیم قلب به خدمتگزاری به نظام علاقمند بود و خداوند نیز این توفیق را به وی ارزانی داشت تا در عاشورای سال 67 به فیض شهادت نائل شود.

گفتنی است شهید محمد عبدالحسینی متولد 11 اسفند 1347 تهران بود که سال 66 بعنوان دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد. وی به عنوان بسیجی داوطلب لشگر 10 سیدالشهدا به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و در نهایت روز اول شهریور سال 1367 مصادف با عاشورای حسینی 1409 ه