حجت الاسلام روحانی وارد حرم عبدالعظیم حسنی (ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر دقایقی پیش حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به منظور اقامه نماز ظهر عاشورا وارد شهر ری شد تا در این نماز باشکوه در صحن اصلی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) شرکت داشته باشد.

هر ساله در شهر ری از ساعات اولیه صبح دسته های سینه زنی و زنجیرزنی با حضور در معابر و خیابان های منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) به عزاداری در سوگ سرور سالار شهیدان می پردازند و با حضور همین افراد نماز با شکوه ظهر عاشورا در حرم برگزار می شود.

لازم به ذکر است که روز گذشته در روز تاسوعای حسینی نیز محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) حضور یافت و به عزاداری در جمع دسته جات عزاداری و سینه زنی پرداخت.