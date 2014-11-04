برگزاری مراسم روز عاشوراء در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد گزارش داد: ده ها هزار نفر از دوستداران خاندان عصمت و طهارت عاشورا را در ضاحیه بیروت گرامی داشته و از صبح امروز به مجتمع سید الشهداء-الرویس که حزب الله مراسم عاشورا را در آن برگزار می کند و به علت پر شدن داخل این مجتمع در اطراف آن برای عزاداران حضور دارند.

مراسم عاشورایی همانند سالهای قبل از خیابان های ضاحیه شروع شده است و دهها هزار نفر در آن شرکت کرده اند و این مراسم با سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به پایان خواهد رسید.

همچنین در مناطق مختلف لبنان از جمله نبطیه، صور و بنت جبیل مراسم عزاداری و ذکر مصیبت کربلا برپاست. در بقاع و هرمل نیز مراسم مشابهی برپا شده است.