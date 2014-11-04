استكبارستيزی ملت ايران ريشه در قيام عاشورا دارد

حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي ظهر امروز در حاشيه برگزاري مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان در سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: استكبارستيزي ملت ايران ريشه در قيام عاشورا دارد و جوانان اين مرز و بوم با الهام گرفتن از قيام امام حسين (ع) در مقابل ظلم و ستم ايستادگي كردند.

وي با اشاره به پيام اصلي عاشورا براي مسلمانان سراسر جهان عنوان كرد: قيام امام حسيني (ع) در راستاي احيا دوباره دين مبين اسلام صورت گرفت و به همين دليل است كه امروز عاشورا به نمادي از احيا دوباره اسلام ناب محمدي تبديل شده است.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان عنوان كرد: حضرت امام حسين (ع) با قيام عاشورا در مقابل انحرافاتي كه در دين مبين اسلامي صورت گرفته بود ايستادگي كرد و امروز نيز اين مهم به عنوان يك اصل مهم مورد توجه به انديشمندان مسلمان در سراسر جهان مورد توجه قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه ايستادگي در مقابل ظلم و ستم از ديگر پيام هاي عاشورا براي مسلمانان است، يادآور شد: امام حسين (ع) و ياران باوفاي آن حضرت در مقابل ظلم و ستم ايستادگي كردند و با اهدا خون خود بار ديگر باعث شدند دين مبين اسلام تولدي دوباره پيدا كند.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي با اشاره به تقارن 13 آبان با روز عاشورا گفت: در واقع مي توان گفت كه اقدامات ملت مسلمان ايران در مقابل ظلم و ستم دشمنان برگرفته از پيام عاشورا بود و به همين دليل است كه امروز و عليرغم گذشت سالهاي بسيار اين گونه حركت در تاريخ ماندگار شده است.

وي افزود: جوانان ايران اسلامي نيز با الگو گرفتن از قيام عاشورا در مقابل ظالمان و ستمگران ايستادگي كردند و امروز به بركت همين ايستادگي ها در صحنه است كه ايران اسلامي با اقتدار از دستاوردها و آرمان هاي خود به خوبي دفاع مي كند.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان افزود: امروز نيز جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي اسلامي به يك الگو تبديل شده است چرا كه كشور ما نيز آرمان ها و ارزشهاي عاشورا را دنبال مي كند.

وي در پايان با اشاره به حضور همه جانبه مردم در صحنه هاي ديني و ملي گفت: اين حضور مردم در صحنه است كه باعث شده است تا عليرغم توطئه هاي مختلف همچنان نظام اسلامي با اقتدار مي تواند از دستاوردها و آرمان هاي خود دفاع كند.

مراسم عزاداري عاشورا حسيني امروز همزمان با ديگر نقاط كشور در شهرهاي مختلف استان به ويژه در سنندج با حضور پرشور مردم برگزار شد.