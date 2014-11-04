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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

نماينده ولي فقيه در كردستان:

استكبارستيزی ملت ايران ريشه در قيام عاشورا دارد

استكبارستيزی ملت ايران ريشه در قيام عاشورا دارد

سنندج – خبرگزاري مهر: نماينده ولی فقيه در استان كردستان گفت: استكبار ستيزی ملت ايران به ويژه جوانان اين مرز و بوم ريشه در قيام حضرت امام حسين (ع) در عاشورا دارد.

حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي ظهر امروز در حاشيه برگزاري مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان در سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: استكبارستيزي ملت ايران ريشه در قيام عاشورا دارد و جوانان اين مرز و بوم با الهام گرفتن از قيام امام حسين (ع) در مقابل ظلم و ستم ايستادگي كردند.

وي با اشاره به پيام اصلي عاشورا براي مسلمانان سراسر جهان عنوان كرد: قيام امام حسيني (ع) در راستاي احيا دوباره دين مبين اسلام صورت گرفت و به همين دليل است كه امروز عاشورا به نمادي از احيا دوباره اسلام ناب محمدي تبديل شده است.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان عنوان كرد: حضرت امام حسين (ع) با قيام عاشورا در مقابل انحرافاتي كه در دين مبين اسلامي صورت گرفته بود ايستادگي كرد و امروز نيز اين مهم به عنوان يك اصل مهم مورد توجه به انديشمندان مسلمان در سراسر جهان مورد توجه قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه ايستادگي در مقابل ظلم و ستم از ديگر پيام هاي عاشورا براي مسلمانان است، يادآور شد: امام حسين (ع) و ياران باوفاي آن حضرت در مقابل ظلم و ستم ايستادگي كردند و با اهدا خون خود بار ديگر باعث شدند دين مبين اسلام تولدي دوباره پيدا كند.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي با اشاره به تقارن 13 آبان با روز عاشورا گفت: در واقع مي توان گفت كه اقدامات ملت مسلمان ايران در مقابل ظلم و ستم دشمنان برگرفته از پيام عاشورا بود و به همين دليل است كه امروز و عليرغم گذشت سالهاي بسيار اين گونه حركت در تاريخ ماندگار شده است.

وي افزود: جوانان ايران اسلامي نيز با الگو گرفتن از قيام عاشورا در مقابل ظالمان و ستمگران ايستادگي كردند و امروز به بركت همين ايستادگي ها در صحنه است كه ايران اسلامي با اقتدار از دستاوردها و آرمان هاي خود به خوبي دفاع مي كند.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان افزود: امروز نيز جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي اسلامي به يك الگو تبديل شده است چرا كه كشور ما نيز آرمان ها و ارزشهاي عاشورا را دنبال مي كند.

وي در پايان با اشاره به حضور همه جانبه مردم در صحنه هاي ديني و ملي گفت: اين حضور مردم در صحنه است كه باعث شده است تا عليرغم توطئه هاي مختلف همچنان نظام اسلامي با اقتدار مي تواند از دستاوردها و آرمان هاي خود دفاع كند.

مراسم عزاداري عاشورا حسيني امروز همزمان با ديگر نقاط كشور در شهرهاي مختلف استان به ويژه در سنندج با حضور پرشور مردم برگزار شد.

کد مطلب 2415070

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