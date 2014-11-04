دولت انتقالی بورکینافاسو از برگزاری انتخابات تا سه ماه آینده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حالی که تظاهرات علیه مقامات ارتش بورکینافاسو برای تصاحب قدرت پس از استعفای "بلز کومپائوره" از ریاست جمهوری ادامه دارد، دولت انتقالی از برگزاری انتخابات تا سه ماه آینده خبر می دهد. سرهنگ "ایساک زیدا" جانشین فرمانده گارد ریاست جمهوری که ریاست دولت انتقالی را به دست گرفته با اعلام این مطلب از این انتخابات به عنوان روند مسالمت آمیز و دمکراتیک انتقال قدرت نام برد.

در بیانیه ای که از سوی زیدا منتشر شد آمده است: ما علاقه ای به قدرت نداریم. در همین رابطه یک سخنگوی ارتش بورکینا فاسو هدف نظامیان از به دست گیری قدرت را جلوگیری از ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در کشور است. این در حالی است که در جریان تظاهرات علیه ارتش در روز یکشنبه یک نفر کشته شد. گزارش رسانه ها حاکی است نظامیان برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در واگادوگو پایتخت بورکینا فاسو از شلیک های هوایی استفاده کرده اند.

تلاش ارتش برای حفظ امنیت و آرامش کشور در حالی است که هر روز بر شمار مدعیان تصاحب قدرت رئیس جمهوری مستعفی افزوده می شود. معترضان بورکینافاسویی در آخرین اقدام خود به سازمان رادیو تلویزیون این کشور حمله کردند، جایی که "کوامه لوگوئه" وزیر دفاع پیشین و فرمانده کنونی ستاد مشترک ارتش و نیز "ساران سرمه" رهبر اپوزیسیون قصد اعلام نام خود به عنوان رئیس جمهور جدید را داشتند.