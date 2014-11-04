به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشجویان می توانند برای ثبت نام به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه مراجعه کنند.

واجدين شرايط از بين دانشجوياني كه مقطع علوم پايه و آزمون جامع علوم پايه را با موفقيت گذرانده اند و حداكثر 4 ترم از قبولي آنها در امتحان علوم پايه نگذشته باشد و داراي پيش نياز هاي اعلام شده باشند انتخاب مي شوند.

دانشجويان باید جزء دانشجويان استعدادهاي درخشان باشند،معدل آنها بالاتر از 16 در مقطع علوم پايه و يا كسب حداقل 80 درصد از نمره ميانگين نمرات 5 درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پايه باشد.

این افراد نباید مشكلات آموزشي اعم از مردودي در دروس و مشروطي داشته باشند.

دوره MPH یا Master Public Health دوره عالی عمومی بهداشت است که دانشجویان دوره های تحصیلی دکتری حرفه ای می توانند به صورت همزمان در آن تحصیل کنند.