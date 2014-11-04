به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد ظهر سهشنبه در آئین برگزاری نماز ظهر عاشورا در شهر برازجان اظهار داشت: همه افرادی که در جامعه مسئولیت دارند باید از مکتب عاشورا درس بگیرند و مشکلات محرومان را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه امام حسین(ع) تاکید داشتند که زیر بار ظلم و زور نروید، اضافه کرد: کشورهای خارجی که میخواهند ما را پای میز مذاکره بنشانند، شعار امام حسین را نشنیدهاند و میخواهند ایران و ملت ما را به زانو درآورند.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: هیچ مسئولی حق ندارد از خط قرمزی که با خون شهدا کشیده شده است عبور کند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب میگویند که انرژی هستهای حق مسلم ما است، نباید این مهم را کنار بگذاریم و باید حقمان را بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه در هر گونه توافقی که در مسائل هستهای صورت میگیرد باید حق و حقوق ملت ایران و ارزشها و آرمانهای این نظام و انقلاب و خون شهدا را در نظر بگیریم، افزود: اگر به این مسائل توجه نکنیم خون شهدا را پایمال کردهایم و حق مظلومان را ضایع کردهایم.
حجتالاسلام موسوی نژاد از امر به معروف به عنوان یکی از مهمترین اهداف قیام عاشورا نام برد و تصریح کرد: باید از جناحبندیها دوری کنیم و از همه ظرفیتها برای کمک به مردم استفاده شود.
وی انقلابی بودن را به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای مسئولان اعلام کرد و بیان داشت: افرادی که مشی انقلاب ندارند نمیتوانند حق مردم را بگیرند و شایسته مسئولیت نیستند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شواری اسلامی در ادامه به تقارن ۱۳ آبان و روز عاشور اشااره کرد و خاطرنشان ساخت: دانشاموزان در روز ۱۳ آبان خون دادند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر دادند.
وی اجرای عدالت را به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای امام حسین(ع) عنوان کرد و افزود: افرادی که در استفاده از بیتالمال عدالت و انصاف را رعایت نمیکنند خائنین به نظام و انقلاب و ملت و خون شهدا هستند.