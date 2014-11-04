دست در دست ملت فلسطین در بیت المقدس نماز میخوانیم

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم 13 آبان در جمع خبرنگاران گفت: این حضور پیامهای متعددی برای استکبار دارد که یکی از آن ها این است که به زودی دست در دست ملت فلسطین و در بیتالمقدس نماز میخوانیم.
وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم افزود: انشاءالله روزی فرا میرسد که مقابل لانه جاسوسی از روی جنازه اسرائیل رد میشویم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: از این جا به ملت قهرمان فلسطین میگویم که ما همچنان پشت سر آنها ایستادهایم.
سردار نقدی در ادامه با اشاره به واقعه عاشورا نیز گفت: ملت ایران پای مکتب امام حسین (ع) نشسته است و قطعا در زمینه مذاکرات هستهای نیز راه امام حسین(ع) را ادامه میدهد.
وی تاکید کرد: ایران به هیچ وجه مسیر سازش را طی نمیکند و اگر مذاکره ای هم هست به منظور اتمام حجت است تا حقایق روشن شود.