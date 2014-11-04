به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نماز ظهر عاشورا در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش اظهار داشت: یکی از ویژگیهای برجسته مردم غیرتمند لرستان ارادت به ائمه اطهار نه تنها در عزاداری ها و اعتقادات بلکه در میدان عمل است.

وی به سابقه درخشان مردم لرستان در حمایت و دفاع از اسلام عزیز و روحانیت و ولایت اشاره کرد و ادامه داد: عزاداری های مردم لرستان و عشق و ارادت مردم این دیار به اهل بیت(ع) مثال زدنی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود این اعتقادات عمیق در جای جای ایران اسلامی را عامل حفظ نظام و اسلام دانست و بیان داشت: در جریان واقعه کربلا امام حسین(ع) را به شهادت رساندند به خیال اینکه با شهادت این امام همام راه و مسیر ایشان کمرنگ می شود ولی خون امام حسین(ع) جوشید و امروز به گونه ای است که حتی پیروان ادیان دیگر نیز برای حضرت اباعبدالله(ع) عزاداری می کنند.

رضایی با بیان اینکه امام حسین(ع) خون خداست که در رگ های بشریت جوشیده است، تصریح کرد: روحیه شهادت طلبی و معنویت ملت ایران برگرفته از نهضت و قیام خونین امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت امام حسین(ع) به وجود آمده است یادآور شد: روز ۱۳ آبان ماه به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی الگوگرفته از قیام عاشورا بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در صحنه های مختلف از جمله در روز ۱۳ آبان نشات گرفته از پیام قیام امام حسین(ع) است ادامه داد: این قیام خونین به عنوان تکیه گاهی مستحکم ما را به اینجا رسانده است.

رضایی با بیان اینکه ۱۴ قرن است که پیام و اندیشه نهضت امام حسین(ع) استمرار دارد تصریح کرد: این تفکر و اندیشه با ترور و سربریدن و بمب گذاری از بین نمی رود.

وی با بیان اینکه کاری که امام حسین(ع) انجام داد هیچ گاه در دنیا اتفاق نیفتاده است یادآور شد: مسیر و خط سرخ امام حسین(ع) با چند انفجار تروریستی در عراق و سوریه خاموش شدنی نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امام حسین(ع) جای پا و محبت و عشق خود را در دل مومنین جهان پایه گذاری کرده است افزود: این ارادت و محبت با هیچ حرکت و اقدامی نابودشدنی نیست.

رضایی با بیان اینکه همه مصیبت های منطقه و جهان زیر سر آمریکا و صهیونیست ها است، تصریح کرد: پشت پرده همه این حرکت های تروریستی از جمله کشتاری که در عراق و سوریه شکل گرفته چهره سیاه آمریکا و صهیونیست وجود دارد.

وی با بیان اینکه داعش را آمریکایی ها به وجود آوردند و امروز می بینیم که همین گروههای تکفیری و داعش بلای جان خود آنها شده اند یادآور شد: پشت چهره سیاه داعش و جنایات سوریه و عراق کاخ سفید آمریکا قرار دارد.