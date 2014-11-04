نذر خون 16 هزار و 300 نفر در تاسوعا/ ثبت نام اینترنتی نذرخون

دکتر علی اکبر پورفتح اله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در روز گذشته که مصادف بود با تاسوعای حسینی، 19 هزار و 500 نفر از هموطنان برای اهدای خون به پایگاههای خونگیری مراجعه کردند.

به گفته وی، از بین این تعداد مراجعه کننده در روز تاسوعا به پایگاههای خونگیری، بالغ بر 16 هزار و 300 نفر خون اهدا کردند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اجرای طرح نذر خون که از روز گذشته (تاسوعا) آغاز شده است، افزود: اجرای این طرح که با هدف ساماندهی و مدیریت اهدای خون سوگواران حسینی آغاز شده است، تا اربعین حسینی ادامه دارد.

پورفتح اله همچنین از ثبت نام اینترنتی 1300 نفر از هموطنان برای ادای نذر خون در روزهای بعد از تاسوعا و عاشورا خبر داد و گفت: روز گذشته 1661 نفر در تهران برای ادای نذر خون به پایگاههای خونگیری مراجعه کردند.

وی به آمار اهدای خون در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: در روز تاسوعای حسینی، میزان اهدای خون در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، نسبت به روزهای گذشته 7 برابر بود. همچنین در استانهای هرمزگان، کردستان، البرز، ایلام و همدان نیز این آمار به 4 تا 5 برابر افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: در سایر استانهای کشور نیز میزان اهدای خون در تاسوعا نسبت به روزهای گذشته به 2 تا 3 برابر رسیده بود.