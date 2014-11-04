آغاز راه براي گرفتن حق فوتبال/ دیکته ای که بی غلط نیست

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت سازمان لیگ فوتبال ایران، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

آنچه در این مدت ذیل عنوان تلاش برای احقاق حقوق حقه فوتبال مورد پیگیری قرار گرفت و با کوشش مجدانه دلسوزان ورزش این مرز و بوم تجلی یافت،گام آغازین برای رسیدن به هدفی بزرگ بود.

این مسیر پرفراز و نشیب در مرحله نخست پس از هماهنگی میان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مجموعه باشگاهها شکل گرفت و به دنبال آن بعد از ساعت های متمادی نشست با کارشناسان و بررسی دقیق پله به پله پیش رفت.

طرح بزرگ اما شرح مدونی می خواست و ضروری بود که برای رسیدن به نتیجه ای پایدار از روزمرگی عبور کرد و به برنامه محوری رسید.

اینکه آرزوی دیرین جامعه فوتبال رخ واقعیت به خود بگیرد و هزینه فوتبال از خودش دربیاید،چه اینکه در سالیان متمادی نقصان های مالی در چرخه و باشگاهداری همواره به قیاس میان فوتبال ما و تلویزیون ما و فوتبال دنیا و تلویزیون دنیا میل کرد و نتیجه ای در پی نداشت.

پس از عدم پخش رقابت های لیگ برتر از صدا و سیما و انجام سه جلسه در شورای امنیت موضوع به هیأت محترم دولت رفت و رییس جمهور محترم دستور سریعی برای تشکیل کارگروهی را صادر کردند.

با تاکید رییس جمهور برای رفع موانع قانونی، هیأتی متشکل از وزرای محترم ورزش و جوانان و کشور و رئیس رسانه ملی مامور حل مشکل شدند.

در ادامه ارائه لایحه حق پخش تلویزیونی در بودجه عمومی کشور در سال 1394،توسط دولت جمهوری اسلامی ایران گام پایانی برای رسیدن به هدف بزرگ بود.

صرف نظر از پولی که افزون بر سال گذشته، امسال از طریق حق پخش به خانواده فوتبال می رسد و افزایش 30 درصدی نسبت به سال گذشته را دارد اصلی ترین موضوع مصوب شدن حق فوتبال در بودجه کل کشور برای سال بعد و سال های بعد و آینده ای بود که سخت نزدیک به نظر می رسد.

اینکه پس از این آمد و شدها، فوتبال خیالی آسوده برای گرفتن بخشی از حقوق مسلمش داشته باشد.

بدین وسیله از رئیس جمهورمحترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم ورزش و جوانان، وزیر محترم کشور، مدیران محترم صدا و سیما و البته نمایندگان محترم رسانه های گروهی که برای رسیدن به این نقطه مهم که حقوق شناخته شده فوتبال می باشد کمال تشکر و امتنان را داریم.

این شرح دیکته ای بود که لاجرم بی غلط هم نبود لیکن امید است مجموعه فوتبال از امروز تلاش برای دریافت تام و تمام سایر حقوق مرتبط نظیر:کپی رایت در بخش فروش هرگونه محصولات مرتبط با فوتبال در بستر دیجیتال و مخابرات اس ام اس و ام ام اس،اسپانسرشیپ و ...باشد تا در ادامه در بحث خصوصی سازی هم گام های بلندی برداشته شود.