به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در سراسر استان در عمل به پیام عاشورا وبه یاد آخرین نماز سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) نماز ظهر عاشورا را در گلزار شهدا به امامت حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین اقامه کردند.

حجت الاسلام سید قریش موسوی مسئول ستاد اقامه نماز استان در حاشیه این مراسم اظهارداشت: مردم استان قزوین به مانند سایر مردم این کشور با درک پیام عاشورا که احیاگر ارزش های دینی مردم بود امروز در سوگ امام حسین (ع) واهل بیتش نالیدند وبا شنیدن صدای اذان ظهر به مانند ظهر عاشورا صفوف نماز را تشکیل دادند و نشان دادند که این پیام را بخوبی دریافت کرده اند.

حجت الاسلام موسوی از تمامی ارگانهایی نظیر هلال احمر، بسیج ، نیروی انتظامی، سپاه، صدا وسیما، شهرداری و تمامی مسئولین هیئت های مذهبی که در برگزاری نماز ظهر عاشورا همکاری کردند قدردانی کرد.

حجت الاسلام موسوی از برگزاری نماز ظهر عاشورا در شهرهای تاکستان (مسجد خاتم الانبیا )، آبیک (مسجد ولی عصر )، الوند (میدان بسیج ) و بویین زهرا (در میدان بسیج ) خبر داد.