کشته شدن 4 نفر در دو انفجار در منطقه قبیله نشین/جماعت الاحرار مسئولیت انفجار لاهور را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، بر اثر وقوع دو انفجار در بازار زاکاخل واقع در منطقه قبیله نشین لندی کتل از توابع خیبر ایجنسی در شمال غرب پاکستان دست کم 4 نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. به گفته مقامات امنیتی، دو نفر از قربانیان این انفجار از نیروهای امنیتی بوده اند.

در پی وقوع یک انفجار تروریستی نیروهای امنیتی با حضور در منطقه، عملیات تحقیق در مورد عاملان آن را آغاز کرده اند. این در حالی است که همزمان با امدادرسانی به مجروحان این انفجار، انفجار دیگری در این بازار رخ داده است. در همین حال نیروهای امنیتی از دستگیری 10 نفر به اتهام دست داشتن در این اقدام تروریستی خبر داده اند.

مقامات امنیتی اظهارنظر در مورد این حملات را موکول به اتمام تحقیقات کرده اند. منطقه خیبر یکی از 7 منطق خودمختار پاکستان است که با قوانین قبیله ای اداره می شود. این منطقه در نزدیکی مرز افغانستان طی سال های اخیر شاهد عملیات تروریستی شبه نظامیان طالبان و القاعده بوده است.

خبر دیگر این که گروه موسوم به "جماعت الاحرار" وابسته به گروه شبه نظامی "تحریک طالبان" مسئولیت انفجار لاهور را به عهده گرفته است. "احسان الله احسان" فردی که خود را سخنگوی این گروه معرفی کرده با ارسال نامه ای الکترونیکی به رسانه ها اعلام کرده جماعت الاحرار مسئول انفجار در منطقه واگا نزدیک مرز هند است.

احسان در ادامه با بیان این که حمله روز یکشنبه نخستین عملیات جماعت الاحرار است، تهدید کرده این گروه در آینده به حملات مشابه ادامه خواهد داد. وی همچنین با رد ادعاهای برخی گروه های دیگر مبنی بر دست داشتن در حمله دیروز، آنها را بی اساس خواند و گفت گروهش به زودی دو ویدیو از این اقدام تروریستی منتشر خواهد کرد.

گفتنی است یک عامل انتحاری عصر روز گذشته بمب همراه خود را در بین جمعیتی چند صد نفری در منطقه مرزی واگا در لاهور پاکستان منفجر کرد که بر اثر آن 55 نفر کشته و 118 نفر مجروح شدند.