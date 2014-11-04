عزاداری عاشورایی در روستاهای سنی نشین استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات زنجیر زنی و عزاداری روستای شیعه نشین برکه چوپان از توابع شهرستان کنگان همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در روستاهای سنی نشین تمبک و نخل غانم این شهرستان به عزاداری پرداختند.

دراین مراسم علاوه بر برادران اهل سنت، ائمه جمعه اهل تسنن کنگان و بندر سیراف و تعدادی از امامان جماعت اهل سنت منطقه حضور داشتند.

عزاداران حسینی فاصله یک کیلومتری نخل غانم تا تمبک را در قالب عزاداری طی کرده و مورد استقبال برادر ان اهل سنت روستای تمبک قرار گرفتند.

در این مراسم برادران اهل سنت این روستاها علاوه بر شرکت در این مراسم، بعضا نذورات خود را به صورت پول، مواد غذایی خام یا طبخ غذا در اختیار گروه ها و هیئت های مذهبی شیعه گذاشتند تا اینگونه در برگزاری این مراسم مشارکت کنند.

حتی بعضا ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع) به عنوان چای ریز حسینیه و خدمت در آشپزخانه نمایان می کردند.

برخی از برادران اهل تسنن چنانچه در این ایام فرزندشان به دنیا بیاید نام های نیکویی چون حسین، عباس، زینب را برای آنها بر می گزینند.

امام جمعه کنگان بعد از ظهر سه شنبه در اجتماع عزاداران شیعه و سنی روستاهای جنوبی کنگان گفت: حضور دوشادوش اهل سنت در کنار شیعیان در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) نمادی از وحدت و همدلی امت اسلامی در این خطه است.

حجت الاسلام محمود محمودی افزود: امام حسین(ع) نه تنها متعلق به شیعه و سنی، بلکه متعلق به بشریت و الگو و اسوه ای برای همه آزادگان عالم است.

وی با تقدیر از علما و برادران و خواهران اهل سنت گفت: این کار سترگ و دینی شما مشتی بر دهان دشمنان بویژه گروهک تروریستی تکفیری داعش است.

امام جمعه اهل سنت کنگان نیز علاوه بر حضور در مجالس عزاداری تا کنون در حسینیه های شهید هاشمی و شهید آیت الله دستغیب محله خمینی آباد کنگان به عنوان خطیب به ایراد سخن پیرامون شخصیت ابا عبدالله الحسین(ع) و دستاوردهای نهضت سرخ حسینی پرداخت.