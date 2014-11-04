سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: عصر امروز ساعت 16 در در محور زنجان به قزوین لاین شمالی کیلومتر 66 یک خودرو پژو 206 واژگون شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در این تصادف یک نفر در سر صحنه فوت کرد و سه نفر هم به بیمارستان منتقل شدند که حالشان بسیار وخیم است.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

سرهنگ شیر محمدی گفت: متاسفانه بیش از 60 درصد از تصادفات به علت خستگی و خواب آلودگی است و به رانندگان توصیه می شود به محض خستگی از رانندگی دست بکشند و حداقل یک ساعت استراحت کنند.

وی در ادامه به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو گفت: در حال حاضر تردد در محور زنجان به تبریز، زنجان به قزوین، زنجان به ارمغانخانه بسیار سنگین است و تردد به کندی صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: ترافیک نیمه سنگین در سایر محورهای مواصلاتی استان حاکم است و در گردنه های این استان مه غلیظ گزارش شده است.