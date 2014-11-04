استمرار همایش عاشورائیان عزاداری اردبیل را به الگوی کشور تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش بزرگ عاشورائیان اردبیل که در حال برگزاری است، به خبرنگار مهر افزود: مردم این استان با حضور خود در اجتماع تاسوعا و عاشورا عشق و شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند تا بار دیگر الگوی عزاداری کشور باشند.

وی با اشاره به حضور گسترده و منسجم مردم حسینی اردبیل در این اجتماعات و عزاداری ها اضافه کرد: برگزاری این همایشها در شرایط جوی نامناسب و در زیر بارش برف نشان داد که عزاداری اصیل و آئینی این استان در کشور بی نظیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برگزاری این همایش در اکثر شهریهای استان متذکر شد: با هماهنگی ستاد ویژه برگزاری مراسم عزاداری محرم در شهرستانها نظیر مشگین شهر، نیر، بیله سوار، خلخال، اصلاندوز و... آئینهای مختلفی تدارک و به اجرا گذاشته شد.

وی عدم انسجام در عزاداری ها را از مهمترین مشکلات عزاداری سالهای قبل اردبیل دانست و یادآور شد: براین اساس از سالهای گذشته بر اجرای همایش تاسوعا و عاشورائی تاکید کردیم و امسال نیز این همایش با شکوه بیشتر برگزار شد.

ستوده تاکید کرد: در این طرح تمامی محلات شش گانه و 13 گانه در عصر تاسوعا و عاشورا تجمیع می شوند که بیشتر با حضور جوانان این تجمع شکل می گیرد و عزاداری در این دو روز است که اردبیل را به عنوان پایتخت عزاداری کشور معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه در عزاداری باید تلاش شود معرفت و آگاهی همه جانبه به مخاطب داده شود تا امام را از روی اعتقاد بشناسند، ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی صورت گرفته اما جای کار زیاد هست و باید عزاداری در راستای تربیت نسل عاشورایی و بیان زیبایی های دین باشد.

این مسئول عنوان کرد: هدف اصلی عزاداری گریاندن نیست و حتی گریه برای لحن و صوت مداح توجه به ظواهر است. عزاداری باید توجه مخاطب را به محتوا جلب کند و بتواند تاثیری انقلابی در روح فرد به وجود آورد.