تهدید داعش و تکفیری ها مانع حضور مسلمانان در حرم امام حسین(ع) نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر خورموج بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برنامه های روز عاشورا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از حضور گسترده خواهران و برداران ایمانی که در محافل و مجلس حسینی شرکت کردند تقدیر و تشکر می شود و از همه مسئولان شهرستان که زمینه حضور این مردم را فراهم آوردند قدردانی می شود.

حجت الاسلام عبدالحسن مصلح با بیان اینکه امسال مراسم دهه اول محرم نسبت به سال های گذشته باشکوه برگزار شد، افزود: دلدادگان حسینی علی رغم تهدیدهای گروه های تکفری و داعشی باز هم گروه گروه خود را به حرم امام حسین (ع)می رسانند و هیچ وقت عقب نمی نشینند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم ماندگار بمانیم و در اعمال و جان انسان ها نفوذ پیدا کنیم راهش کار کردن برای خدا است.

مصلح تصریح کرد: هنوز کسانی هستند که می خواهند خشم مردم را نسبت به دشمنان بگیرند و آنها ناراحت می شوند که مردم در این مراسمات شرکت می کنند.

مشارکت 180 هیئت مذهبی شهرستان دشتی در برنامه های محرم

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های که در دهه اول در سطح شهرستان برگزار شد نسبت به سال های گذشته بهتر بوده که از همه هیاتهای مذهبی تقدیر وتشکر می شود.

حجت الاسلام سعید توکلیان افزود: در ایام محرم امسال 180 هیات مذهبی در این برنامه ها مشارکت داشتند و در حال حاضر نیز 135 مداح در سطح شهرستان شناسایی و فعالیت می کنند.

وی از همه مسئولین شهرستان به خصوص فرماندار بواسطه همکاری با هیاتهای مذهبی تقدیر وتشکر کرد.

در این مراسم که از ساعت 16 از مقابل مخابرات شهرستان دشتی برگزار شد، عزا داران با پیمودن مسیرهایی در میدان شهید مهدوی تجمع کردند و به عزا داری و سینه زنی پرداختند.

در ادامه نیز عزاداران حسینی با شعارهای همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انسجار و نفرت خود را از شیطان بزرگ اعلام کردند.