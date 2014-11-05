یک بوکسور پردرآمدترین ورزشکار جهان/ رونالدو پردرآمدترین فوتبالیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پردرآمدترین ورزشکاران سال 2014 جهان منتشر شد که بر اساس آن "فلوید می ودر" بوکسور سرشناس آمریکایی در صدر این جدول قرار گرفت. این بوکسور با کسب 105 میلیون دلار در سال از دیگر ورزشکاران فاصله گرفت و در بالای این جدول قرار گرفت. وی بعد از تایگر وودز دومین ورزشکاری است که درآمدش از مرز یکصد میلیون دلار در سال عبور کرد.

بر اساس گزارس AS و به نقل از مجله فوربس، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادردید با کسب 80 میلیون دلار در مکان دوم ایستاد. رونالدو 28 میلیون دلار را به عنوان دستمزد از رئال مادرید دریافت کرده و 52 میلیون دلار نیز درآمد تبلیغاتی داشته است.

لبرون جیمز ستاره بسکتبال NBA که از میامی هیت به کلیولند کاوالیرز نقل مکان کرده است با کسب 72.3 میلیون دلار در سال عنوان سوم را به خود اختصاص داده و لیونل مسی آرژانتینی با 64.7 میلیون دلار در مکان چهارم قرار گرفته است.

فرناندو آلونسو راننده سرشناس اسپانیایی فرمول یک که سال گذشته بیشترین درآمد را در بین ورزشکاران اسپانیایی داشت به رده 21 سقوط کرده است. رافائل نادال تنیسور اهل مایورکا در این فهرست با کسب 44.5 میلیون دلار که 30 میلیون دلار آن از راه تبلیغات بوده است در رده نهم ایستاد.

فهرست پردرآمدترین ورزشکاران سال 2014 جهان به شرح زیر است:

1- فلوید می ودر(بوکس - آمریکا) 105 میلیون دلار

2- کریستیانو رونالدو(فوتبال - پرتغال) 80 میلیون دلار

3- لبرون جیمز(بسکتبال - آمریکا) 72.3 میلیون دلار

4- لیونل مسی(فوتبال - آرژانتین) 64.7 میلیون دلار

5- کوبی بریانت(بسکتبال - آمریکا) 61.5 میلیون دلار

6- تایگر وودز(گلف - آمریکا) 61.2 میلیون دلار

7- راجر فدرر( تنیس - سوئیس) 56.2 میلیون دلار

8- فیل مایکلسون(گلف - آمریکا) 53.2 میلیون دلار

9- رافائل نادال(تنیس - اسپانیا) 44.5 میلیون دلار

10- متن رایان(فوتبال آمریکایی - آمریکا) 43.8 میلیون دلار

11- مانی پاکیائو(بوکس) 41.8 میلیون دلار

12- زلاتان ابراهیموویچ(فوتبال - سوئد) 40.4 میلیون دلار

13- درک رز(بسکتبال - آمریکا) 36.6 میلیون دلار

14- گرث بیل(فوتبال - ولز) 36.4 میلیون دلار

15- رادامل فالکائو(فوتبال - کلمبیا) 35.4 میلیون دلار

16- نیمار(فوتبال - برزیل) 33.6 میلیون دلار

17- نواک جوکوویچ(تنیس - صربستان) 33.1 میلیون دلار

18- متئو استافورد( فوتبال آمریکایی) 33 میلیون دلار

19- لوئیس همیلتون(فرمول یک - بریتانیا) 32 میلیون دلار

20- کوین دورانت(بسکتبال - آمریکا) 31.9 میلیون دلار

21- فرناندو آلونسو(فرمول یک - اسپانیا) 31 میلیون دلار

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44- سرخیو آگوئرو(فوتبال آرژانتین) 23.3 میلیون دلار

45- یوسین بولت(دوومیدانی - جامائیکا) 23.2 میلیون دلار

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57- پائو گاسول(بسکتبال - اسپانیا) 21.8 میلیون دلار

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63- فرناندو تورس(بسکتبال - اسپانیا) 21.3 میلیون دلار