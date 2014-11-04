پیروزی ارزشمند لورکوزن در زمین زنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت رقابتهای گروهی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم‍‌های زنیت سن پترزبورگ روسیه و بایر لورکوزن آلمان آغاز شد که در پایان تیم لورکوزن در سرمای شدید روسیه میزبان خود را 2 بر یک شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند را کسب کرد.

نیمه اول این بازی که از گروه C برگزار شد با شروع خوب تیم لورکوزن همراه بود اما در ادامه میزبان شرایط بهتری را پیدا کرد و در اواسط این نیمه یک بار روی ضربه هالک برزیلی تیر دروازه لورکوزن را به لرزه در آورد با این حال نیمه نخست بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه دوم تیم زنیت فشار را بیشتر کرد اما این تیم لورکوزن بود که در دقیقه 68 روی یک ضربه توسط هیونگ مین سون به گل رسید. این مهاجم کره‌ای در دقیقه 73 روی ضد حمله‌ای دیگر گل دوم را برای لورکوزن به ثمر رساند. زنیت در دقیقه 89 توسط راجر روندون یکی از گل‌ها را جبران کرد اما در نهایت شکست خورد و 4 امتیازی باقی ماند. لورکوزن با این برد 9 امتیازی شد.