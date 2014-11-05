هیچ بهانه ای را برای عدم اجرای تعرفه های جدید نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در یادداشتی که در وبت سایت شخصی خود منتشر کرده است، نوشته که "اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها گام سوم طرح تحول نظام سلامت است که برای اجرای موفق آن به هماهنگی در عرصه‌های مختلف نیاز داریم. همه کسانی که به نحوی با اجرای این کار بزرگ در ارتباط هستند باید مانند اجزای یک سیستم، فعالیت خود را با دقت لازم به انجام برسانند. عدم هماهنگی بین بخش‌های گوناگون طرح، قطعاً پیشرفت کار را با مشکل مواجه خواهد کرد. به همین دلیل با سازمان‌ها، انجمن‌ها و مراکزی که در اجرا دخیل هستند جلسات متعدد و منظمی برگزار می‌کنیـم. انتظـار دولت، نمایندگان مردم و تمام مسئولان کشور هم این است که با همدلی هرچه بیشتر این مرحله از طرح تحول سلامت را با موفقیت طی کنیم و تا پایان سال به اهداف‌مان برسیم.

آن چه در باب اجرای تعرفه‌ها آغاز شده آن‌قدر مهم است که هدف تمام وزیران بهداشت در دوره‌های بعد نیز باید اجرای هرچه بهتر آن باشد و اگر این اتفاق نیفتد، سلامت مردم عزیز ایران آن چنان که باید محقق نخواهد شد. به همین دلیل ما هم هیچ بهانه‌ای را برای عدم اجرای این گام نمی‌پذیریم.

البته ممکن است عده‌ای از سودجویان و زیاده‌خواهان معتقد به اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها نباشند؛ من به این گروه می‌گویم، وزارت بهداشت اجازه نخواهد داد چنین افرادی در کشور طبابت کنند و در این مورد با هیچ احدی رودربایستی نداریم.

سازمان نظام پزشکی، انجمن‌ها و گروه‌های پزشکی هم باید بر اجرای دقیق کتاب تعرفه‌ها نظارت داشته باشند. باز هم تأکید می‌کنم که در برابر تخلف‌ها سخت‌ترین واکنش را نشان خواهیم داد چون معتقدیم دریافت‌های غیرقانونی رشوه محسوب می‌شود.

البته در مورد نحوه اجرای کتاب تعرفه‌ها آماده پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهادی هستیم و می‌دانیم برای رسیدن به نقطه مطلوب به زمان نیاز داریم؛ ولی من اطمینان دارم مسیری که آغاز کرده و طی می‌کنیم درست است و تا پایان کار به عهدی که با مردم بسته‌ام وفادارم.

در این راستا یکی از ضروریات، هماهنگی بین بیمه‌های پایه و تکمیلی است. ارتباطی که در سال‌های گذشته متأسفانه به درستی برقرار نشده بود و شاید این اولین بار باشد که برای همکاری‌های مؤثر بین این دو نوع بیمه مقدمات مناسبی فراهم شده است. سازمان‌هایی که به واقع حامیان اصلی مردم در بخش مالی حوزه سلامت هستند. امروز مردم انتظار دارند بیمارستان‌هایی که بیمه‌های تکمیلی را پوشش می‌دهند، در مورد بیمه‌های پایه نیز همین روند را داشته باشند و این کار شدنی است؛ تنها باید اراده‌ای برای اجرا باشد و هماهنگی بین بخشی واقعی شود. البته برای رسیدن به این اهداف، نیازمند رفع موانع هستیم که این کار در چرخه اداری کشور چندان هم آسان نیست اما با تمام توان این مسیر را ادامه می‌دهیم."