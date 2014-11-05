۵ نفر بر اثر سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر در گفتگویی ضمن اشاره به اینکه پنج نفر بر اثر سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان جان خود را از دست دادند اظهار داشت: این حوادث روز تاسوعا در نقاط مختلف محور تهران - مشهد در محدوده استان سمنان رخ داد.

وی با بیان اینکه بیشتر این حوادث از نوع واژگونی بوده است تصریح کرد: در یک مورد نیز بر اثر برخورد خودرو به تیرچراغ برق یک نفر کشته شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: این حوادث در محور گرمسار، دامغان - سمنان و کمربندی دامغان رخ داده است و بر اثر آن تعدادی از هموطنان نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده اند.

رضوی خبیر ترافیک فعلی در محور مشهد - تهران در محدوده استان سمنان را سبک و روان دانست و گفت: در ساعات عصر بر حجم تردد خودروها در این مسیر افزوده می شود.

وی به رانندگان توصیه کرد ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی و خودداری از استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن در حین رانندگی، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی با توجه به شرایط جوی مجهز کنند.

بیش از ۵۵۰ کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.