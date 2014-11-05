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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۹:۲۱

حسینی:

خدا دین را فرستاد تا باطن درونی انسان را اصلاح کند

خدا دین را فرستاد تا باطن درونی انسان را اصلاح کند

زنجان - خبرگزاری مهر: مرجع عالیقدر شیعه گفت: خدا دین را فرستاد تا باطن درونی انسان را اصلاح کند چرا که زیبایی باطن بر چهره ظاهری انسان هم اثر می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی حسینیه اعظم زنجان افزود: اگر باطن درونی انسان پاک باشد ارتباط او با خدا بیشترخواهد بود و بهتر می تواند با خدا ارتباط معنوی برقرار کند.

وی اظهار داشت: یکی از علائم شیعه آن است که باطن صاف داشته باشد بنابراین باطن خود را صاف و پاک کنیم.

مرجع عالیقدر شیعه گفت: انسان اگر می خواهد با خدا ارتباط برقرار کند باید با قرآن آشنا باشد و قرآن را سر لوحه زندگی خود قرار دهد.

آیت الله حسینی تاکید کرد:اهمیت قرآن بسیار زیاد است و باید به قرآن تمسک جویید چرا که انسان هنگام قرآئت قرآن احساس امنیت می کند و دیگر احساس ظلمت به او دست نمی دهد.

وی تنها راه سعادت انسان را در قرآن و اهل بیت اعلام کرد و افزود: قرائت قرآن راه سعادت و خوشبختی را به انسان نشان می دهد.

مرجع علیقدر شیعه یاد آورشد: توجه به قرآن مانع رفتن انسان به سمت گناه می شود بنابراین جایگاه قرآن را در زندگی خود پر رنگ کنیم.

آیت الله حسینی افزود: جوانان باید با قرآن انس بگیرند و راه سعادت خود را تنها در قرآن ببینند.

وی تصریح کرد: انسان باید تزکیه نفس داشته ونسبت به پاکی نفس خود تلاش کند.

 

 

کد مطلب 2415211

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