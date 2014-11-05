خدا دین را فرستاد تا باطن درونی انسان را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی حسینیه اعظم زنجان افزود: اگر باطن درونی انسان پاک باشد ارتباط او با خدا بیشترخواهد بود و بهتر می تواند با خدا ارتباط معنوی برقرار کند.

وی اظهار داشت: یکی از علائم شیعه آن است که باطن صاف داشته باشد بنابراین باطن خود را صاف و پاک کنیم.

مرجع عالیقدر شیعه گفت: انسان اگر می خواهد با خدا ارتباط برقرار کند باید با قرآن آشنا باشد و قرآن را سر لوحه زندگی خود قرار دهد.

آیت الله حسینی تاکید کرد:اهمیت قرآن بسیار زیاد است و باید به قرآن تمسک جویید چرا که انسان هنگام قرآئت قرآن احساس امنیت می کند و دیگر احساس ظلمت به او دست نمی دهد.

وی تنها راه سعادت انسان را در قرآن و اهل بیت اعلام کرد و افزود: قرائت قرآن راه سعادت و خوشبختی را به انسان نشان می دهد.

مرجع علیقدر شیعه یاد آورشد: توجه به قرآن مانع رفتن انسان به سمت گناه می شود بنابراین جایگاه قرآن را در زندگی خود پر رنگ کنیم.

آیت الله حسینی افزود: جوانان باید با قرآن انس بگیرند و راه سعادت خود را تنها در قرآن ببینند.

وی تصریح کرد: انسان باید تزکیه نفس داشته ونسبت به پاکی نفس خود تلاش کند.



