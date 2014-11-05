عطرهای نانویی با ماندگاری بالا تولید شد

سروش رستگار- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون توانسته ایم نانو مواد معطری تولید کنیم، که ماندگاری بالایی بر روی منسوجات دارند و با استفاده از آن می توان لباس و یا هر منسوجات دیگری را به مدت طولانی خوشبو نگه داشت.

وی با بیان اینکه درخسان ها عامل ماندگاری مواد معطر هستند، اذعان داشت: در ساخت نانو مواد معطر، از پایه درخسان ها استفاده شده چراکه درخسان، منجر به انتشار بو و ماندگاری بالا می شوند و به همین دلیل است که به این مواد، نانو مواد معطر گفته می شود.

وی در خصوص درخسان ها توضیح داد و افزود: درخسان ها ترکیباتی شاخه ای در مقیاس نانو، چندلایه و حفره دار هستند که در ترکیبات نانو مواد معطر به کار می روند. به طوریکه نانو مواد در داخل حفره های درخسان ها قرار می گیرند و می توان گفت که این حفره ها منجر به جذب عطر و انتشار بو در زمان طولانی خواهد شد. درخسان ها در آزمایشگاه ساخته می شوند.

به گفته رستگار با استفاده از نانو مواد معطر بر روی منسوجات، جانمازو مواردی از این دست، ماندگاری عطر های نانویی حتی یک سال بیشتر دوام خواهد داشت.

رستگار با اشاره به اینکه علاوه بر درخسان از اسانس ها و ترکیبات خاص دیگری در ساخت نانو مواد معطر استفاده شده اند، عنوان کرد:این عطرها نانویی هستند و تاییدیه های خود را لحاظ بهداشتی از دانشگاه تهران گرفته است.

وی عنوان کرد: عطرهای معمولی با پخش شدن سریع در فضا از روی لباس می پرند و عاملی وجود ندارد که این عطر را در خود نگه دارد ولی در نانو مواد معطر خاصیتی وجود دارد که عطررا در درون خود نگه می دارند.

رستگار با توضیح اینکه ایده ساخت نانو مواد معطر کاملا ایرانی بوده، اذعان داشت: نانو مواد معطر مخصوص منسوجات است که با استفاده از فناوری نانو ساخته شده و اکنون به تولید انبوه رسیده است.