پیام تهدیدآمیز سرکرده جبهه النصره خطاب به سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ابو محمد الجولانی" سرکرده جبهه النصره با انتشار پیامی "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان را به آغاز نبردی تعیین کننده در منطقه القلمون (منطقه مرزی میان سوریه و لبنان) وعده داد.

وی در این پیام اعلام کرد: جبهه النصره هنوز تمام توان خود را در منطقه القلمون نشان نداده‎ و نبرد واقعی علیه حزب الله لبنان هنوز آغاز نشده است.

الجولانی در عین حال مدعی شد: این نبرد باعث خواهد شد که سید حسن نصرالله از ورود نیروهای حزب الله به منطقه القلمون پشیمان شود.

سرکرده جبهه النصره همچنین ادعا کرد: جبهه النصره با فرماندهی "ابی مالک" در قلمون توانسته در عملیات بزرگی فریبکاری حزب‎‎الله و کینه آنها علیه اهل سنت را کشف کند!

خاطرنشان می‌شود سید حسن نصرالله در سخنرانی روز عاشورا تاکید کرد: شرایط هم اکنون در القلمون بسیار خوب است و تروریست‎ها ماههاست که برای سیطره بر یک روستا در این منطقه تلاش می‎کنند اما در نیل به این هدف همواره شکست می‌خورند.