به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 887 کاراته کا از 116 کشور جهان به میزبانی آلمان در شهر برمن و از ساعت 12/30 امروز چهارشنبه به وقت محلی آغاز می شود. تیم ملی کشورمان که سرانجام پس از دريافت روادید بامداد روز سه شنبه تهران را به مقصد برمن ترک کرده بود عصر روز گذشته وارد هتل "مونته" محل اقامت خود شد.

طبق برنامه امروز رقابتهای مقدماتی کاتای انفرادی مردان و بانوان و مبارزات کومیته در سه وزن 75- ، 84- و 84+ کیلوگرم مردان ، 68- و 68+ کیلوگرم بانوان برگزار می شود که هفت نماینده از کشورمان به دیدار رقبای خود می روند. قرعه کشی این رقابتها شب گذشته برگزار شد و ملی پوشان کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس در کاتای انفرادی بانوان مهسا افسانه دور نخست به دیدار "آناستاسیا" از روسیه می رود و در صورت برتری باید با "کاترینا لانگوا" از اسلواکی پیکار کند. فرید حقیقی در کاتای انفرادی مردان "عمر فال" از سنگال را به عنوان اولین رقیب پیش رو دارد و دور دوم به مصاف برنده دیدار بلژیک و مراکش خواهد رفت.

سجاد گنج زاده در کومیته انفرادی وزن 84+کیلوگرم دور نخست "دانیل مولنر" از مجارستان را پیش رو دارد و دور دوم به دیدار برنده مبارزه کاراته کاهای روسیه و ایتالیا خواهد رفت. گنج زاده دور سوم به احتمال فراوان " شاهین آتاموف" قهرمان اروپا از آذربایجان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن 84-کیلوگرم ذبیح اله پورشیب دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار "آزروس" از لیتوانی می رود. نماینده کشورمان در صورت برتری دور سوم باید با برنده مبارزه هلند و برزیل پیکار کند. همچنین بهمن عگسری در وزن 75-کیلوگرم رقابتهای خود در پیکار با "رنه اسمال" از هلند آغاز می کند و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه دومنیکن و انگلستان خواهد رفت.

حمیده عباسعلی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی در وزن 68+کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده دیدار مکزیک و بلژیک پیکار می کند. یکی از کاراته کاهای اسپانیا ، کانادا یا الجزایر حریف دور سوم عباسعلی خواهند بود.

در وزن 68-کیلوگرم بانوان نیز پگاه زنگنه در اولین دیدار به مصاف "منگهان بونس" از آفریقای جنوبی می رود و سپس با "لانا دباتی" از بلژیک پیکار خواهد کرد. یکی از کاراته کاهای الجزایر ، اتریش ، دانمارک يا والس حریف بعدی زنگنه خواهند بود.

بیست و دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از امروز در برمن آلمان آغاز می شود تا روز یکشنبه 18 آبان ماه جریان خواهد داشت.