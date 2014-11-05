به گزارش خبرگزاری مهر، نوید برهانی با قهرمانی در مسابقات "ای اِس دبلیو سی" ایران توانست جواز حضور در رقابت‌های جهانی فرانسه تحت همین عنوان را به عنوان پلیر اصفهانی کسب کند.

وی در مجموع ۳۲ بازیکن که در غالب ۴ گروه باهم رقابت می‌کردند، توانست از مرحله گروهی در گروه "سی" بالا بیاید.

در مرحله حذفی ابتدا از سد لارس گکوربورگ سوئدی گذشت و ۶ بر ۲پیروز شد؛ پس از آن به مصاف وینسنته هافن فرانسوی رفت و ۶ بر۳این قهرمان سال گذشته را مغلوب کرد.

در این بازی تنگاتنگ ۲ حریف ۳ بار به مصاف هم رفتند که در ۲ بازی نخست، نتیجه مساوی ۱ بر ۱ و ۲ بر ۲ حاصل شد و برهانی توانست دور سوم را سه بر صفر و در مجموع ۶ بر ۳ به پیروزی برسد.

در این بازی نوید برهانی از سوی برگزار کنندگان و داوران این رقابت ها به عنوان پدیده مسابقات لقب گرفت.

در مرحله نیمه نهایی نوید برهانی به مصاف ایوان از سوئد رفت و ۵ بر ۲ این حریف را نیز پشت سر گذاشت.

مسابقه فینال بین او و لین آلن از انگلیس برگزار شد که یک بر صفر به سود نوید برهانی، پلیر اصفهانی حاضر در این رقابت‌ها خاتمه یافت و برای نخستین بار یک پلیر ایرانی در رشته فیفا به مقام قهرمانی رسید.

پیش از این بهترین رتبه ایرانی‌ها حاضر در این رقابت‌ها رتبه هشتم بود که این پلیر اصفهانی به عنوان نماینده ایران توانست رکود به یاد ماندنی را از خود به ثبت برساند.