کتاب "پشت کرشمه های مرمره" در دانشگاه استانبول نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با عنوان « ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری شعر/ بررسی کتاب پشت کرشمه های مرمره » روز دوشنبه در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر حسن لی و تعدادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه برگزار شد، شعرهای کتاب «پشت کرشمه های مرمره» و ترجمه های آن از سوی منتقدان حاضر در جلسه نقد و بررسی شد.

وجود تنوع نگاه در شعرهای کتاب یادشده و نمادها، استعاره ها و تصویرهای تازه که در شعر ترکی وجود نداشته و نیز آمیزش مفاهیم اجتماعی با مضامین عاشقانه در کتاب پشت کرشمه های مرمره از مهم ترین مسایلی بود که در این جلسه مطرح شد.

در این جلسه همچنین با طرح مواردی از شعرهای کتاب «پشت کرشمه های مرمره»که تن به ترجمه نمی دهند، بر دشواری امر ترجمه در شعر و ترجمه ناپذیری بسیاری از اشعار تاکید گردید.

در پایان جلسه دکتر حسن لی به برخی از پرسش های حاضران پاسخ گفت و به درخواست آن ها چند قطعه از اشعار کتاب را قرائت کرد.

کتاب پشت کرشمه های مرمره که آخرین کتاب شعر کاووس حسن لی است در بهار 1393 به دست پروفسور گزل یوز ترجمه و با عنوان ترکی «مرمرنین جیلوهلرینین آردیندا» در استانبول منتشر شد.

دکتر کاووس حسن لی استاد دانشگاه شیراز و استاد مهمان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه استانبول است.