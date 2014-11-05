موضوع هسته ای ایران محور گفتگوی کری و فابیوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه با تائید دیدار امروز "لوران فابیوس" و "جان کری" همچنین افزود: در این نشست دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند مذاکرات هسته ای با ایران، گفتگو می کنند.

بنا بر اعلام وزارت خارجه فرانسه، در نشست روز چهارشنبه که در پاریس برگزار می شود، دو طرف درباره وضعیت عراق و سوریه، تحرکات گروه تروریستی داعش و همچنین مبارزه با بیماری مهلک ابولا، گفتگو می کنند.

کری و تیم همراه وی سپس راهی پکن می شود تا در روزهای 16 و 17 آبان در در نشست وزرای همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه که به میزبانی چین برگزار می شود، شرکت کند.

وزیر خارجه آمریکا روزهای 18 و 19 آبان را در مسقط پایتخت عمان می گذراند تا در مذاکرات هسته ای سه جانبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 شرکت کند.