فقرا بیشتر از ثروتمندان در معرض حمله قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر شهناز شاهرخي افزود: تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد از مجموع 58 میلیون مورد مرگ اتفاق افتاده در سال 2005 سهم بیماری های قلبی _ عروقی حدود 30درصد بوده كه 46 درصد از این مرگها در افراد زیر 70 سال رخ داده است.

مدیر گروه آموزش و پژوهش نسخه بزرگ با هشدار درباره افزایش روز افزون بیماریهای قلبی، عروقی و کاهش سن بروز سکته های قلبی ومغزی در کشور با توجه به تغییر الگوی زندگی مردم خاطرنشان كرد: شیوع بیماری های قلبی عروقی به خصوص بیماری قلبی کرونری، به شدت در چین، هند، پاکستان و خاورمیانه و از جمله ایران در حال افزایش است. كه در وهله نخست مردم بايد به فكر سلامت خويش باشند و دولت و متوليان مربوطه نيز همسو با توجهات جدي مردم به موضوع سلامت در اين باره گام های اساسی بردارند.

وی، میزان مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در کشورهای استقلال یافته شوروی سابق را بیشترین و در ایالات متحده و اروپای غربی را متوسط و در ژاپن را کمترین دانست.

شاهرخی افزود: سازمان بهداشت جهانی اعلام داشته که بیش از 50 درصد مرگها و ناتوانیهای ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی که در مجموع هر ساله بیش از 12 میلیون نفر را می کشند، می تواند با ترکیبی از تلاشها و عملکردهای ساده و ارزان برای کنترل عوامل خطر ساز اصلی این بیماری ها بر طرف گردند.

به گفته وی، اگر هیچ اقدامی جهت بهبود سلامت قلبی و عروقی صورت نگیرد و دو روند کنونی ادامه یابد سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند تا سال 2020 در سراسر جهان، 25 درصد از سالهای سلامت زندگی مردم به دلیل بیماری قلبی عروقی از دست برود كه بیشترین این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

این متخصص پزشكی اجتماعی تصريح كرد: موج همه گیری بیماری های قلبی و عروقی در کشورهای در حال توسعه در ابتدا افراد مرفه را تحت تاثیر قرار داده بود. اما با پیشرفت همه گیری، این روند اجتماعی معکوس شد و افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین تری بودند مستعد آسیب پذیری بیشتری شدند.

به گفته وی، مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه نشان داده که فقرا نسبت به ثروتمندان در معرض خطر بالاتر حمله قلبی قرار دارند. حال آنكه فقیران دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی داشته و عوامل خطر ساز این بیماری ها در آنها در زمان مناسب تشخیص داده نشده و در نتیجه درمان موثری دریافت نمی کنند.

به گفته اين پژوهشگر، براساس تحقيقات صورت گرفته تخمین زده می شود از مجموع 58 میلیون مورد مرگ اتفاق افتاده در سال 2005 سهم بیماری های قلبی - عروقی حدود 30 درصد باشد. حال آنكه 46 درصد از این مرگ ها در افراد زیر 70 سال رخ داده است. به همين خاطرپیش بینی می شود که بین سالهای 2006 تا 2015 میزان مرگ از بیماری های غیر واگیر که نیمی از آن را بیماری های قلبی عروقی به خود اختصاص می دهد به 17 درصد برسد.

این متخصص پزشكي اجتماعي تصريح كرد: در ابتدای قرن بیستم یعنی حدود 110 سال قبل فقط 10 درصد کل موارد مرگ بخاطر بیماری های قلبی عروقی اتفاق می افتاد. اما با توسعه جوامع بشری و توسعه شهر نشینی و ماشینی شدن و تغییر شیوه زندگی مردم از یک طرف و کنترل بیماری های واگیر و در نتیجه افزایش طول عمر مردم دنیا از طرف دیگر، بیماری های مزمن و در راس آنها بیماری های قلبی عروقی، شیوع بیشتری پیدا کردند. بطوریکه در پايان قرن بیستم میزان مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها به بیش از 25 درصد رسید. حال آنكه پیش بینی می شود تا سال 2025 مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی بیش از 35 تا 60 درصد کل علل مرگها را به خود اختصاص دهد.

به گفته وی، امکان ایجاد بیماری های قلبی عروقی بعد از سن 40 سالگی در مردان 49 درصد و در زنان 39 درصد است. اما با وجود پیشرفت های وسیع تشخیص و درمانی هنوز 3/1 بیمارانی که دچار سکته های قلبی می شوند فوت می کنند که نیمی از فوت ها در عرض یک ساعت اول سکته قلبی و قبل از رسیدن به بیمارستان رخ می دهد و 3/2 آنها که زنده می مانند هرگز بهبودی کامل نخواهند یافت.

شاهرخی تاكيد كرد: از مهمترین بیماریهای قلبی عروقی، بیماری عروق کرونر قلب یعنی بیماری عروق خون رساننده قلب و عوارض ناشی از آن است.این بیماری در اثر روند آترو اسکلروز یا سخت شدن دیواره عروق ایجاد می شود. مرگ ناگهانی نيز یکی از تظاهرات شایع بیماری قلبی عروقی است كه هزینه های هنگفتی را بر نظام های بهداشتی درمانی کشورها تحمیل می کند.

مدیر کلینیک چکاپ مرکز پیشگیری و ارتقای سلامت نسخه بزرگ، در پايان چكاب هاي دوره ای همسو با رعايت رژيم مناسب غذایی و ورزش و تحرك مداوم را از مهمترین راههاي پيشگيري از بيماریهای مرگبار و فلج كننده زندگي دانست و از مردم خواست همانطور كه به فكر چكاب خودرو يا موتوسيكلت شان هستند به فكر سلامت بدنشان نيز باشند و به اين موضوع توجه جدي نمايند.

