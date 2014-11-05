آغاز عملیات بازسازی نوار غزه توسط سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از"رابرت سری" نماینده سازمان ملل در خاورمیانه اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته جاری عملیات بازسازی نوار غزه آغاز شده است.

وی در این خصوص اعلام کرد آغاز روند بازسازی نوار غزه با دراختیار گذاشتن مصالح ساختمانی به 700 نفر از ساکنین غزه که خانه هایشان ویران شده است، آغاز شد.

بر اساس گزارشهای موجود بازسازی نوار غزه نیاز به شش میلیارد دلار هزینه دارد .

شایان ذکر است در جریان نشست بازسازی غزه که ماه گذشته برگزار شد کشورهای عربی و غریب متعهد شدند که 5.4 میلیارد دلار برای این امر اختصاص دهند.