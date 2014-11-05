به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره‌ آموزشی زمینه‌ای را برای راه‌اندازی مرکز فرهنگی‌هنری شماره 3 کانون بندرعباس به عنوان مرکز فراگیر در این شهر فراهم می‌آورد.

اولین مرکز فراگیر کانون هرمزگان می‌تواند هفتمین مرکز کانون در سراسر کشور باشد که به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه در کنار دیگر اعضای کانون خدمات فرهنگی‌هنری ارایه می‌دهد.

این درحالی است که هیات مدیره کانون چند سال پیش در مصوبه‌ای خواستار راه‌اندازی دست‌کم یک مرکز فراگیر در هریک از استان‌های کشور شده بود که این امر هنوز از سرعت مناسبی در سطح استان‌ها برخوردار نیست.

لزوم راه‌اندازی این مراکز و توجه به کودکان دارای نیازهای ویژه بر کسی پوشیده نیست و این مهم، برخلاف نیاز به تامین بودجه‌ای برای تغییر کاربری و مناسب‌سازی و تجهیز مراکز فعلی کانون تنها به یک همت عالی و کمک گرفتن از منابع مالی استانی و کمک‌های خیران نیاز دارد ضمن این که مسئولان ارشد کانون به ویژه مدیرعامل و معاون فرهنگی نیز هم‌واره از راه‌اندازی این مراکز حمایت کرده‌اند.

در این میان کانون استان هرمزگان به زودی شاهد گشایش مرکز شماره 3 کانون بندرعباس به‌عنوان یک مرکز فراگیر خواهد بود.

کانون استان تهران در حال حاضر دارای 5 و کانون اصفهان دارای یک مرکز فراگیر است.

بر همین اساس ناهید سلیمانی احمدی مدیر کل کانون استان هرمزگان در مراسم آغاز دوره آموزشی 4 روزه مربیان کانون این استان گفت: این کارگاه‌ها به منظور آشنایی مربیان با نحوه‌ی بهرمندی کودکان و نوجوانان معلول جسمی و حرکتی از فعالیت‌های فرهنگی‌، هنری و ادبی کانون برپا شده است.

مدیر کل کانون هرمزگان هماهنگی میان دانش عملی و نظری را از اهداف این دوره عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می‌کنیم با تعامل و همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تجربه‌های کارشناسان این حوزه برای خدمت رسانی به این مخاطبان ویژه بیشترین بهره‌ بگیریم.

بر اساس این گزارش مربیان کانون هرمزگان در این دوره آموزشی با تفاوت‌های فردی، تاریخچه توجه به این قشر، کودکان کم‌توان ذهنی، نابینا و کم‌بینا، ناشنوا وکم‌شنوا و کودکان دارای اختلالات تکلمی و گویایی، آشنا شدند.

هم‌چنین آشنایی با ویژگی‌های کودکان دارای مشکلات جسمی، حرکتی، عاطفی، رفتاری و کودکان دارای مشکلات یادگیری وچند معلولیتی از جمله سرفصل‌های آموزشی این کارگاه 4 روزه بود.

این دوره آموزشی با همکاری آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان و حضور بیش از 25 کارشناس و مربی کانون در روزهای 7 تا 10 آبان 93 در مجتمع فرهنگی هنری آفرینش برگزار شد.