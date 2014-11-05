خبرگزاری مهر استان قزوین در عرصه اطلاع رسانی حضوری فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین صبح روز چهارشنبه به همراه مسعود حق لطفی معاون راهداری و اسماعیل حافظی معاون توسعه منابع اداره کل راه شهرسازی استان با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از تلاش خبرنگاران این رسانه در آگاه سازی مردم تقدیر کردند.

حامد مانی فر در این دیدار گفت: علیرغم تعداد کم نیرو و خبرنگار خوشبختانه در اکثر جلسات خبری و رویدادهای مختلف استان شاهد حضور فعالان این رسانه هستیم که موجب پویایی و نشاط در عرصه اطلاع رسانی شده و این حضور مستمر برای مسئولان نیز ارزشمند است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: کیفیت خبر رسانی این رسانه به دلیل حضور افرادی با تجربه بسیار قابل توجه است و موجب اعتبار بخشی به جایگاه این رسانه تاثیرگذار در استان شده است.

وی افزود: گزارش های خوبی در این خبرگزاری تهیه می شود که انعکاس خوبی دارد و ما هم آمادگی داریم در حوزه راه و شهرسازی از قابلیت این رسانه برای فرهنگ سازی عمومی در کاهش حوادث جاده ای و نیز ایمن شدن جاده ها بیشتر بهره مند شویم.

مانی فر ضمن تقدیر از فعالیت های خبرگزاری مهر استان در اطلاع رسانی در حوزه راه و شهرسازی به رسم یادبود هدیه ای به خبرنگار مهر اهداء کرد.