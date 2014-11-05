امام حسین(ع) بزگترین نماد شیعه است/ اساس شکل گیری داعش، دشمنی با اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم جلالی، شامگاه سه شنبه با حضور در جمع عزاداران حسینی شهر میامی در محل حسینیه اعظم این شهر به ابعاد گوناگون تاثیر پذیری شیعه در دنیا و درس گرفتن از واقعه عاشورا اشاره کرد و افزود: حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بزرگترین نماد شیعه است.

وی گفت: حب امام حسین(ع) روز به روز بیشتر شده و این یکی از رموز مهم عاشورا است که تا این محبت وجود داشته باشد دشمنان سرکوب خواهند بود.

نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: تاریخ قیام های فراوانی را دیده است و آنچه که قیام عاشورا را ماندگار کرد اندیشه امام حسین(ع) بود.

جلالی تصریح کرد: بزگترین نماد شیعه، امام حسین(ع) است و به درستی که آن امام سفینه نجات کشور ما در گذشته و آینده بوده است.

وی به حوادث اخیر جهان اشاره کرده و گفت: دشمنان اسلام برای حذف شیعه کارهای فراوانی را انجام داده اند که از جمله می توان به تاسیس دینها و مذاهب مختلف از جمله گروه تکفیری و تروریستی داعش اشاره کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان اسلام گروهی به نام داعش را تاسیس کرد و با حمایت های همه جانبه از آن به دنبال ضربه زدن به اسلام واقعی و شیعه هستند.

جلالی گفت: تاریخ نشان داده است که این گروهها راه به جایی نبرده و این اسلام محمدی (ص) است که هر روز دنیا را فرا گرفته و پیروزتر از گذشته به مسیر خود ادامه داده است.

وی در پایان با یادآوری اینکه شیعه امروز سرآمد شده است گفت: درسی که شیعه از امام حسین(ع) در روزعاشورا آموخت بهترین چراغ هدایت و راهنمای آن است.