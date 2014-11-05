وزیر صنعت و معدن پاسخگوی مشکلات معدن خمرود راور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی سه شنبه شب در جمع مردم راور با اشاره به اینکه یک بیمارستان جدید توسط سازمان تامین اجتماعی در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر زمین محل احداث این بیمارستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نهایی شده است که با راه‌اندازی این بیمارستان حدود 20 هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و سایر مردم شهرستان راور از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه آسفالت 15 کیلومتر از باند دوم جاده راور- هجدک نیز نهایی شده است، افزود: وزیر راه و شهرسازی قول مساعد داده تا مطالبات پیمانکاران پروژه‌های راه سازی شهرستان راور را پرداخت کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محور کرمان – راور یکی از محورهای ترانزیتی استان و کشور است، گفت: با دو بانده شدن مسیر کرمان- راور- دیهوک تردد در این مسیر زیارتی آسان‌تر و با خطرات کمتری همراه خواهد بود.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شرکت صنایع مس ایران تعهد کرده تا در زمینه احداث اماکن ورزشی و خرید تجهیزات و لوازم ورزشی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در شهرستان راور انجام دهد، بیان کرد: در حال حاضر این مسئله نهایی شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان راور جوانان متعهد، مومن و بااستعدادی در حوزه‌های ورزشی دارد، تصریح کرد: امیدواریم با توسعه مراکز ورزشی این شهرستان شاهد پرورش جوانان در رشته‌های مختلف باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در آینده‌ای نزدیک اورژانس جدید بیمارستان علی‌ابن ابیطالب (ع) راور توسط خیریه جوادالائمه راه‌اندازی می‌شود، گفت: خوشبختانه با خرید و نصب دو دستگاه دیالیز، بخش دیالیز نیز در شهرستان راور راه‌اندازی شده که انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور ساختمان تخصصی آن نیز تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ساختمان جدید بخش دیالیز راور 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر عملیات احداث آن به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری شود.

وی از راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان راور خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بهزیستی کشور و نیز استان کرمان فرایند راه‌اندازی و تجهیز مرکز اورژانس اجتماعی در حال انجام است که انتظار می‌رود با تکمیل نیروی انسانی، تجهیزات و خودروی مورد نیاز، این مرکز در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان راور ظرفیت‌های مختلفی در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارد، تصریح کرد: متاسفانه در گذشته 70 درصد محدوده‌های معدنی این شهرستان ثبت زیست محیطی شده بودند و عملا امکان بهره‌برداری از آنها وجود نداشت که با پیگیری‌های انجام شده و اخذ موافقت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور امکان انجام عملیات‌های اکتشافی برای کشف ذخایر میسر شد.

پورابراهیمی گفت: بر این اساس پس از کشف ذخایر معدنی در محدوده‌های زیست محیطی، آن حوزه از محدوده مذکور خارج و امکان بهره‌برداری از ان میسر می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات معدن خمرود شهرستان راور، افزود: در حال حاضر مزایده بهره‌برداری از آن انجام، اما هنوز اجرایی نشده است که در صورت آغاز تعهدات، می‌تواند خوراک کارخانه‌های کک سازی منطقه را تامین کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی کارشکنی‌ها در خصوص معدن خمرود، گفت: اگر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی برای فعال شدن این معدن شکل نگیرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح سوال می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دور از ذهن نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بدون شک تا احقاق حقوق مردم شهرستان راور، پیگیری این مسئله ادامه خواهد داشت.