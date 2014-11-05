به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: دولت معتقد است که همواره باید به سرمایه‌گذار احترام لازم گذاشته شود تا جذب کافی سرمایه در کشور صورت گیرد؛ به نحوی که سازمان‌ توسعه‌ای همچون ایمیدرو باید در پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 همت کافی نموده و افکار و نگاه صرف خود را از منابع مالی دولتی تغییر داده و به سمت مشارکتهای بخش خصوصی پیش روند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش صنعت و معدن، باید به سمت اهداف ترسیم شده پیش رویم و در این زمینه همراهی همه دستگاهها ضروری است؛ این در حالی است که طرح‌های معدنی و صنایع معدنی با حضور بخش خصوصی و در قالب تعاونی‌ها و تشکلهای فنی معدنی انجام شوند و بانکها و صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه ها همکاری نمایند.