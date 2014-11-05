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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۳

با حضور عاشقان عاشورایی/

مراسم شام غریبان در خراسان شمالی برگزار شد

مراسم شام غریبان در خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- خبرگزاری مهر: مراسم شام غریبان شهیدان دشت کربلا سه شنبه شب در هزار و ۲۰۰ مسجد، حسینیه و امامزاده خراسان شمالی با حضور عاشقان عاشورایی این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب آیین معنوی شام غریبان شهدای دشت کربلا با شرکت عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در مساجد، حسینیه ها و امامزاده های خراسان شمالی برگزار شد.

در این مراسم ها که بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان در بیش از هزار و ۲۰۰ مکان مذهبی برگزار شد؛ دوست داران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با روشن کردن شمع و عزاداری با یتیمان امام حسین(ع) و اسرای کربلا هم نوا شدند.

در آیین شام غریبان شهرها و روستاهای مختلف خراسان شمالی عزداران و هیئتهای حسینی به ویژه کودکان و نوجوانان به صورت دسته های سینه زنی با در دست داشتن شمع به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداختند.

مراسم شام غریبان با مرثیه خوانی مداحان در بقاع متبرکه، امامزاده ها، مساجد، حسینیه ها، مزار شهدای گمنام و ... برگزار شد و مردم عزادار با ناله های روشن کردن شمع در فضایی سرشار از حزن و اندوه با زینب کبری(س) و اسرای دشت کربلا همنوا شدند.

 روشن کردن شمع توسط خانواده معظم شهدا به یاد شهدای دشت کربلا و مظلومیت اسرای دشت نینوا بر سر قبور مطهر فرزندان شهید خود یکی از برنامه هایی بود که در قالب این آیین در جای جای خراسان شمالی برگزار شد.

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