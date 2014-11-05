ورشکستگی مرغداران گیلانی/ تنها یک ماکت از اتحادیه مرغداران باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت مرغدارى نقش بسيار مهمى در شکوفایی اقتصاد و اشتغال در جامعه دارد و همینطور به‌ عنوان يک منبع درآمد، منبع غذا، استفاده در صنعت داراى اهيمت است.

رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان در این باره می گوید: به هم خوردن بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مرغ های تولیدی مرغداران روی دست آنها بماند در حالی که قیمت اعلامی مرغ 700 تا 800 تومان کمتر از قیمت تمام شده است، مرغداران نتوانند 300 تومان پائین تر از آن یعنی سه هزار و 600 تومان مرغ خود بفروشند و در برخی از مرغداری ها وزن مرغ تولیدی به حدود چهار کیلوگرم رسیده است.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با مهر افزود: چند عامل در انباشتگی مرغ تاثیرگذار است.نخست اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مرغ هایی را که تاریخ مصرف آن رو به پایان بود بدون محدودیت به هر شخصی که متقاضی است به قیمت پنج هزار و 500 تومان با دریافت وجه به صورت شش ماهه به فروش می رساند و حجم توزیع در سطح کشور به ویژه در تهران به گونه ای بوده که بازار را به طور کامل تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی اظهارداشت: دوم اینکه به دلیل نبود برنامه ریزی تولید، مرغداران به صورت سنتی مبادرت به تولید مرغ بدون توجه به کشش و نیاز واقعی بازار با عدم پیش بینی شرایطی که به وقوع خواهد پیوست کردند و این شرایط پیش بینی نشده کاهش مصرف و توزیع مرغ منجمد بوده است.

صنعت مرغداری گیلان همواره با فراز و نشیب های جدی روبرو بوده است

عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور در پاسخ به این سئوال که صنعت مرغداری همواره با این فراز و نشیب ها روبرو بوده است به نظر حضرتعالی این مشکلات چگونه و چه موقع رفع خواهد شد، گفت: نبود تشکل مقتدر برای تصمیم سازی و اجرای تصمیمات می تواند یکی از عوامل باشد.

وی افزود: به عنوان اتحادیه سراسری مرغداران کشور طی چند سال گذشته هیچ اقدام عملی و مثبتی برای رفع مشکلات این صنعت انجام نداده است و این در حالیست که مرغداران در حال ورشکستگی هستند و نمی توانند مرغ های تولیدی خود را با ضرر کیلویی هزار تومان هم بفروشند بحث های کم اهمیتی مانند کیفیت مرغ های سبک و یا سنگین را بررسی می کنند.

اسدالله نژاد افزود: در حالیکه اگر تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود مرغدار از فروش مرغ با وزن پائین و ضریب تبدیل مناسب و سود بیشتر استقبال می کند.

وی تصریح کرد: دلیل دیگر این فراز و فرودها صدور بی رویه مجوز تولید مرغ بوده است به گونه ای که در حال حاضر حداقل 400 هزار تن ظرفیت اسمی تولید مازاد بر نیاز کشور است و برنامه ای برای صادرات آن وجود ندارد.به این مورد واحدهای فاقد مجوز و جوجه ریزی با ظرفیت تولید بالاتر هم باید اضافه کرد.

این کارشناس صنعت مرغداری گفت: عامل دیگر ورود گاه و بیگاه دولت به مسئله مرغ است که تبعات آن برای تولیدکنندگان کم هم نیست مانند طرح انتی گریشن که در برنامه های دولت است.

وی افزود: دولت به جای اینکه در تصمیم گیری های این صنعت به طور مستقیم دخالت کند باید برنامه اش برای تقویت تشکل ها و واگذاری تصدی گری به بخش تولید باشد.

اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا برای صادرات مرغ مازاد برنامه ریزی صورت نمی گیرد آیا دلیل کیفیت مرغ های تولیدی بوده یا چیز دیگری است، اذعان داشت: کیفیت مرغ های تولیدی در سطح کشور در شرایط استاندارد و مناسبی قرار دارد به عنوان مثال در گیلان بسیاری از واحدها طی دوره پرورش از آنتی بیوتیک استفاده نمی کنند و یا میزان مصرف آن در پائین ترین سطح است که در کیفیت و آزمایش های پایان دوره موثر نیست.

وی بیان داشت: شرایط کشتار و بسته بندی نیز در بسیاری از کشتارگاه ها مساعد بوده اما برنامه ای برای صادرات مرغ وجود ندارد و انتقاد اصلی در اینجا متوجه تشکل های تولیدی و مجموعه های مدعی انتی گریشن است.

رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان گفت: اتحادیه ها باید در این گونه موارد قدرتمند و محکم عمل کنند که متاسفانه منفعل هستند و در گیلان هم که از اتحادیه مرغداران تنها یک ماکت باقی مانده است.

سیاست انتی گریشن دولت سیاست یک بام و دو هوا است

وی در پاسخ به این سئوال که چرا شما با طرح انتی گریشن موافق نیستید، افزود: سیاست انتی گریشن دولت سیاست یک بام و دو هوا است.

وی تصریح کرد: دولت از یک طرف این طرح را مطرح می کند و از طرف دیگر برای واحدهای مرغداری 20 هزار قطعه ای هم مجوز صادر و هم تسهیلات ارائه می دهد.در حالی که این دو عملکرد با هم همخوانی و هم سویی ندارد.

اسد الله نژاد اذعان داشت: از طرفی اجرای طرح انتی گریشن نیازمند یک زیرساخت مناسب و محکم برای ساماندهی حدود 19 هزار واحد مرغداری است به گونه ای که این واحدها بتوانند با حداقل آسیب به تولید بپردازند در حالیکه در عمل تنها به واحدهای بزرگ دارای امکاناتی مانند کشتارگاه، مرغ مادر و گوشتی توجه شده و تمامی تسهیلات و امکانات به سمت آنان هدایت می شود.

وی تصریح کرد: مجموعه های که کمتر از 15 واحد هستند دولت می توانست در یک برنامه ریزی دقیق تشکل های استانی را تقویت کرده و مسئولیت اصلی ایجاد انتی گریشن را بر دوش خود مرغداران بگذارد اما متاسفانه در عمل این گونه نیست و به هیچ وجه نمی توان تعامل میان 19 هزار تولیدکننده را با 10 تا 15 واحد دارای امکانات البته نه به طور کامل برقرار کرد.

این کارشناس صنعت مرغداری گفت: این طرح هم مانند طرح های ساماندهی مرغ در سال 86 حاصلش ضربه خوردن تولیدکنندگان مرغ کشور، به هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه و امکانات کشور است مگر اینکه ساز و کار اجرایی کنونی تغییر یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که حضرتعالی چه راهکاری را برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می کنید، افزود: تصمیم گیرنده برای صنعت مرغداری در حال حاضر مرغداران نیستند چون تشکل های قوی و قابل اعتماد ندارند که البته مقصر اصلی نیز خودشان هستند.

اسدالله نژاد تصریح کرد: قیمت مرغ را در حال حاضر دلالان و واسطه ها تعیین می کنند و تصمیم صنعت را هم دولت اتخاذ می کند.

دست دلالان و واسطه ها باید قطع شود

وی اذعان داشت: دست دلالانی که در چند استان مانند تهران، قزوین، زنجان، قم و مازندران با حداکثر بی انصافی مبادرت به اعلام قیمت می کنند تا از سودهای کلان بهره مند شوند باید قطع شود.

وی یادآورشد: همانگونه که دولت در مواقع بالا رفتن قیمت به تولیدکنندگان برای پائین آوردن قیمت با استفاده از اهرم های مختلف فشار وارد می کند باید به این دلال ها و واسطه ها که تعدادشان در سطح کشور به اندازه انگشتان یک دست هم نیست فشار وارد کند و یا قیمت ها را منصفانه اعلام کند و یا اینکه اصلا اعلام نکند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش تولید گوشت سفید در استان خبرداد و گفت: در پنج ماهه سال جاری 51 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شده است که دو هزار تن معادل شش درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

ایرج بنیادی همچنین اظهارداشت: این افزایش تولید به دلیل ارتقای بهره وری، کاهش ضریب تبدیل و توسعه مرغداری ها بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از وجود افزون بر 770 واحد پرورش طیور در استان خبر داد و گفت: گیلان یک استان مستعد برای تولید گوشت سفید است.

وی افزود: پارسال گیلان با تولید افزون بر 120 هزار تن گوشت مرغ رتبه ششم کشور را در بین استان های کشور کسب کرد.

بنیادی در ادامه با پیش بینی اینکه امسال 126 تا 128 هزار تن گوشت مرغ در گیلان تولید شود، اذعان داشت: این روند هرساله با توجه به توسعه مرغداری ها در سطح استان رشد پیدا خواهد کرد.

وی افزود: صنعت مرغدارى نقش بسيار مهمى در تبديل دانه‌ ها و ساير محصولات به گوشت و تخم‌مرغ که مواد غذایى مفيدى براى انسان هستند، دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: صنعت مرغدارى از چندين جهات همچون منبع درآمد، منبع غذا، استفاده در صنعت و غیره دارای اهيمت است.

24 واحد مرغداری در استان گیلان به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک مشغول هستند

مدیرکل دامپزشکی استان هم در ادامه در مصاحبه با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان در تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در کشور پیشرو است، اظهارداشت: هم اکنون 24 واحد مرغداری در استان به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک با برند " سبز " و " الماس سبز " مشغول هستند.

سهراب عاقبتی با بیان اینکه امروزه علاوه بر متمرکز بودن بر کمیت‌ ها، دنیا بر کیفیت و ارتقای سلامت محصولات غذایی نیز تاکید فراوان دارد، افزود: استفاده کمتر از آنتی بیوتیک در دام و طیور در مقابله با بیماری‌ ها از جمله مواردی است که می‌تواند در ارتقاء سلامت انسان‌ها موثر باشد.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان از قطب های مهم دامپروری و مرغداری در کشور است، اظهارداشت: این استان شمالی دارای ظرفیت‌ های بالایی در تولید گوشت بویژه در بخش طیور بهره مند است و همه ساله تولید انبوه این محصول علاوه بر تامین نیاز داخلی به عنوان یک کالای صادراتی نیز ارزش افزوده مناسبی برای این منطقه به همراه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان گیلان ادامه داد: ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در صنعت طیور این استان فرصتی مهم برای تولید و اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت مرغداری نقش مهمی در پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، محرومیت زدایی و غیره نقش مهم و برجسته ای برخوردار است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.