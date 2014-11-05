به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط جزئیات کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان را منتشر کرد.

عربستان سعودی و فرانسه اخیرا قرارداد کمک به ارتش لبنان به قیمت 3 میلیارد دلار را امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه به عربستان منعقد شد و دو طرف به صورت مقدماتی توافق کردند عربستان معادل 3 میلیارد دلار تسلیحات نظامی برای ارتش لبنان از فرانسه خریداری کند.

روزنامه عربستانی الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: 2.1 میلیارد از این کمک نظامی صرف خرید تسلیحات جدید شامل خودروهای زرهی پیشرفته، تجهیزات راداری، قایق‎های مخصوص گشت ساحلی و بالگردهای نظامی خواهد شد.

همچنین 900 میلیون دلار باقی مانده صرف هزینه‎های تعمیر و نگهداری ارتش لبنان طی پنج سال آینده می‌شود.