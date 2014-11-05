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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۷

الشرق الاوسط خبر داد:

جزئیات کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان

جزئیات کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان

یک روزنامه سعودی جزئیات کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان که طی قراردادی با فرانسه عملی شده را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط جزئیات کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان را منتشر کرد.

عربستان سعودی و فرانسه اخیرا قرارداد کمک به ارتش لبنان به قیمت 3 میلیارد دلار را امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه به عربستان منعقد شد و دو طرف به صورت مقدماتی توافق کردند عربستان معادل 3 میلیارد دلار تسلیحات نظامی برای ارتش لبنان از فرانسه خریداری کند.

روزنامه عربستانی الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: 2.1 میلیارد از این کمک نظامی صرف خرید تسلیحات جدید شامل خودروهای زرهی پیشرفته، تجهیزات راداری، قایق‎های مخصوص گشت ساحلی و بالگردهای نظامی خواهد شد.

همچنین 900 میلیون دلار باقی مانده صرف هزینه‎های تعمیر و نگهداری ارتش لبنان طی پنج سال آینده می‌شود.

کد مطلب 2415258

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